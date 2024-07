ASCOLI PICENO – Prosegue la grande sfida che sta appassionando tutti i quintanari e non solo il “Fantaquintana 2024”.

Dopo il XXX Palio degli Arcieri, che ha visto la doppietta rossoverde, con S. Emidio che si è aggiudicato il Palio e Marco Ambrosi che ha conquistato l’ambita “Brocca d’Oro”, la nuova classifica, disponibile su www.fantaquintana.it vede una sola squadra al comando “I Cioloni” con 410 punti, subito dietro un terzetto a quota 400 formato da “Castello di Roccacannuccia”, “Chiass1” e “Campeones”.

“Il gioco – come spiega Mauro Mantile, uno degli ideatori – è stato concepito per avere tante variabili ed essere aperto fino all’ultima sfida, il risultato finale non è affatto scontato. Sono tantissimi i giocatori candidati alla vittoria”.

In attesa del gran finale di Domenica 4 Agosto quando la Quintana del Settantennale decreterà il Sestiere vincitore del Palio di Agosto 2024 e il vincitore della 1° Fantaquintana di Ascoli Piceno, la classifica quindi si muove e gli appassionati si fanno sempre più determinati verso la vittoria.

Ci sono ancora tanti punti in ballo, quelli legati alla posizione di classifica del proprio cavaliere ma anche i 60 punti bonus che otterranno i giocatori che indovineranno l’intera classifica finale della Giostra.

A tal proposito va specificato che il cambio di lancia a Porta Maggiore non comporta alcuna modifica alle squadre, chi a Luglio ha puntato su Lorenzo Savini guadagnerà punti dalla posizione finale che otterrà Mattia Zannori nella giostra di Agosto.

Quella che si apre oggi insomma è vera e propria settimana di passione che vede la città del Picchio fare da perfetto palcoscenico tra i colori delle bandiere al vento, le effigi dipinte sui ponti, i luculliani banchetti e le coinvolgenti cerimonie quintanare.

“Siamo sinceri, non conoscevamo la manifestazione né tutto ciò che c’è dietro. Prima di costruire l’intero sistema, abbiamo scoperto grazie a Francesca Aquilone l’universo quintanaro, con Angelo Spadea, Cristiano Fioravanti e Mauro Mantile le dinamiche, le variabili e le regole del gioco prima e quale bacino di utenza potenziale avrebbe potuto giocare poi. Abbiamo lavorato giorno e notte tutti insieme per una settimana al fine di rendere il Fantaquintana.it un’esperienza davvero unica, la nostra mission non era la mera realizzazione tecnica dell’interfaccia ma il tentativo di coinvolgere ogni appassionato di Quintana e farlo divertire” le parole di Zaccaria Zanninelli, giovane e creativo programmatore di ZALE Marketing, azienda realizzatrice del gioco fantaquintana.

