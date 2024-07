Prevede di poter attingere, per il ruolo di Rup, non solo tra quei soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici, dipendenti della specifica amministrazione cui compete l’attuazione dell’intervento, ma anche all’interno di tutto il personale a disposizione della Struttura Commissariale e dunque, alle dipendenze di Invitalia e Fintecna

ASCOLI PICENO – “La possibilità per i soggetti attuatori della ricostruzione di ampliare il reperimento di

profili idonei per ricoprire le funzioni di Responsabile Unico di Progetto (RUP) rappresenta un importante

strumento per dare ulteriore corpo al cambio di passo che abbiamo impresso alla rinascita post–sisma

dell’Appennino centrale e costituisce l’ennesimo segnale concreto di attenzione da parte del Governo, cui

va il mio ringraziamento, verso questi territori. Quella approvata dal Senato, infatti, è una misura

strategica nell’ottica del rafforzamento amministrativo necessario di fronte all’enorme mole di opere

pubbliche di cui dobbiamo occuparci nel cratere 2016, che prevede 3.509 interventi, per un valore

complessivo di 4,2 miliardi di euro”.

Lo afferma il senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016, primo firmatario

dell’emendamento al Dl per la ricostruzione post-calamità, e per interventi di Protezione civile che

prevede di poter attingere, per il ruolo di Rup, non solo tra quei soggetti, in possesso dei requisiti previsti

dal Codice dei contratti pubblici, dipendenti della specifica amministrazione cui compete l’attuazione

dell’intervento, ma anche all’interno di tutto il personale a disposizione della Struttura Commissariale e

dunque, alle dipendenze di Invitalia e Fintecna.

“In questo modo – spiega Castelli -possiamo garantire ai

soggetti attuatori di poter reperire con più facilità i profili idonei ad assumere le funzioni di RUP per singoli

interventi, consentendo peraltro al Responsabile Unico di Progetto di seguire con maggiore attenzione i

singoli cantieri e le peculiari esigenze di ciascun intervento.

Prosegue la vasta azione di rafforzamento e semplificazione volta ad accelerare ulteriormente quel

processo di ricostruzione che – conclude Castelli – ha un unico e chiaro obiettivo: riportare i cittadini nelle

loro case il prima possibile”.

