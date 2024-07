ASCOLI PICENO – La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno hanno avviato un percorso di collaborazione con l’obiettivo di migliorare le prestazioni sanitarie a beneficio della comunità.

Il primo, importante risultato di questa sinergia, è stata la pubblicazione del bando “Dotazioni sanitarie agli Enti del Terzo settore”, che mette a disposizione delle organizzazioni non profit del territorio 600 mila euro per incrementare e migliorare le prestazioni sociosanitarie in favore di persone fragili.

Per partecipare al bando, è necessaria una specifica lettera di partenariato da parte dell’Azienda sanitaria territoriale (Ast), dalla quale si evinca, in modo chiaro e irrefutabile, l’adesione alla proposta progettuale, ivi inclusa la scelta delle attrezzature sanitarie che si intendono acquistare e la tipologia dei beneficiari finali. C’è tempo fino al 30 settembre 2024 per presentare, sul portale contributi.fondazionecarisap.it, le richieste di contributo alla Fondazione, che assicura un importo fino all’80% del costo complessivo del progetto e fino ad un massimo di euro 60.000,00 (≠sessantamila,00≠) di contributo.

Dall’interlocuzione con la Direzione dell’AST, inoltre, sono emerse molteplici e differenti bisogni di dotazioni sanitarie per i presidi ospedalieri di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

A questo proposito, l’Organo di indirizzo della Fondazione ha ritenuto di fare un ulteriore sforzo rispetto a quanto previsto dal Piano pluriennale 2023-2025, reperendo ulteriori risorse economiche (circa 1,5 milioni di euro) da mettere a disposizione del Consiglio di amministrazione per trovare, in accordo con la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno, le soluzioni più efficaci ed efficienti ai tanti bisogni del servizio sanitario.

“Ringrazio la Fondazione Carisap per scendere in campo fattivamente, ancora una volta, a sostegno della sanità picena. Il potenziamento tecnologico dei nostri ospedali è un fattore importante per riuscire a erogare ai cittadini prestazioni e servizi sempre più di qualità. Una buona sanità, infatti, oltre che da validi professionisti, non può prescindere da apparecchiature che siano sempre più al passo con i tempi. Il sostegno della Fondazione Carisap è molto significativo e rappresenta altresì un segnale, da parte di questa istituzione, di stima e credibilità nei confronti dell’azienda sanitaria”. Queste le parole del direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Nicoletta Natalini, riguardo la volontà della Fondazione Carisap di donare all’Ast attrezzature, per un valore di un milione e mezzo di euro, che andranno a potenziare ulteriormente la dotazione tecnologica dei due nosocomi piceni. Dotazione che negli ultimi mesi è stata rafforzata in maniera importante, grazie all’acquisizione da parte dell’Azienda sanitaria, sia con fondi del Pnrr, sia con fondi aziendali, di due nuove Tac, un mammografo con tomosintesi, un ecografo e una colonna laparoscopica, e che sarà rafforzata ancora con l’arrivo, prossimamente, di due nuove risonanze magnetiche e di un angiografo.

Non si ferma qui, comunque, la collaborazione tra l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli e la Fondazione Carisap. Quest’ultima ha infatti pubblicato un nuovo e ulteriore bando da 600 mila euro, per donazioni sanitarie a enti del terzo settore, che tra le condizioni di partecipazione prevede obbligatoriamente il partenariato con l’Ast. Coloro che possono presentare il proprio progetto esecutivo sono: gli enti del terzo settore, le cooperative sociali, le imprese sociali e i soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica. Con questo bando la Fondazione Carisap intende sostenere progetti volti a: incrementare e migliorare le prestazioni sociosanitarie in favore di persone fragili valorizzando la componente del supporto tecnologico, e accrescere le capacità di enti e organizzazioni no profit di cogliere le potenzialità offerte dalla tecnologia e dalla digitalizzazione, anche attraverso l’acquisto e l’attivazione di moduli di telemedicina a supporto di persone fragili, al fine di migliorare l’erogazione dei servizi domiciliari e l’efficienza della presa in carico. Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il prossimo 30 settembre. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito della Fondazione Carisap www.fondazionecarisap.it.

