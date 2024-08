Sono già tantissimi i biglietti venduti per le esibizioni dei due giovani artisti, protagonisti di un evento che, in appena tre anni, è diventato punto di riferimento dell’estate musicale cittadina

ASCOLI PICENO – È ormai tutto pronto per la terza edizione dell’Ascoli Summer Festival, la kermesse musicale estiva che animerà l’Arena Squarcia il 12 e 13 agosto. Sul palco saliranno Anna e Tony Effe, dopo che per motivi logistici è stato annullato il concerto di Massimo Pericolo, inizialmente previsto l’11 agosto.

Sono già tantissimi i biglietti venduti per le esibizioni dei due giovani artisti, protagonisti di un Ascoli Summer Festival che, in appena tre anni, è diventato punto di riferimento dell’estate musicale cittadina.

Gli ultimi biglietti per assistere ai concerti di Anna e Tony Effe sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso (in Piazza del Popolo) e online sui circuiti TicketOne, VivaTicket, CiaoTickets e TicketSms.

