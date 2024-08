Una giornata all’interno dei tre importanti stabilimenti che ormai da anni rappresentano un fondamentale punto di riferimento, ciascuno nel proprio settore, per la città e non solo

ASCOLI PICENO – Pfizer, HP Composites e Fainplast sono le tre realtà produttive del territorio piceno al centro della visita svolta ieri da parte del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, del Sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, e del Commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli.

Una giornata all’interno dei tre importanti stabilimenti che ormai da anni rappresentano un fondamentale punto di riferimento, ciascuno nel proprio settore, per la città di Ascoli, la provincia picena, l’intera regione Marche e non solo.

“Le Marche possono vantare realtà solide e riconosciute come queste che abbiamo visitato e che testimoniano la capacità di fare impresa, di farlo coniugando il saper fare marchigiano ad una grande capacità di innovazione e di competere su mercati internazionali” ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. “Le istituzioni a tutti i livelli sono al fianco delle imprese e degli imprenditori che scelgono di scommettere su questo territorio, lavoriamo quotidianamente per migliorare le condizioni di sviluppo, di collegamento e di attrattività della nostra regione”.

“Una bella occasione per ascoltare voce e testimonianze di coloro che, ogni giorno, sono sul campo per creare economia e occupazione” le parole del sindaco Marco Fioravanti. “Realtà come queste sono un valore aggiunto per Ascoli, il Piceno e le Marche. È compito delle istituzioni rendere sempre più fertile e competitivo questo terreno, muovendosi su un duplice binario: quello del favorire la crescita e lo sviluppo delle aziende già presenti sul territorio e, al tempo stesso, creare le giuste condizioni per attrarre nuove imprese, che possano generare ulteriori ricadute positive in termini economici e occupazionali”.

“La visita odierna si pone quale ulteriore conferma del solido legame esistente tra le Istituzioni e il tessuto produttivo locale” ha aggiunto il Sottosegretario al Mef, Lucia Albano. “Un dialogo costante e proficuo, volto a comprendere le esigenze delle imprese e a fornire risposte concrete e tempestive. In tale ottica, si segnala il recente stanziamento, nell’ambito del decreto Coesione, di 120 milioni di euro destinati al fondo di contrasto alla deindustrializzazione. Un’iniziativa nata proprio grazie all’interscambio tra aziende e Governo per sostenere la riqualificazione del tessuto imprenditoriale locale, in particolare nelle ex aree Cassa del Mezzogiorno, e promuovere nuovi investimenti produttivi”.

Il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli ha concluso: “Hp, Pfizer e Fainplast sono delle solide e fondamentali realtà produttive del nostro territorio, che danno lavoro a tantissimi ascolani e non, creando benessere. Anche da queste importanti industrie parte la rinascita dell’intero cratere. Proprio per le imprese del territorio, grazie al progetto Next Appennino, stiamo mettendo in campo ingenti risorse per favorire l’occupazione e lo sviluppo di nuove realtà che possono essere da volano per tutta la regione Marche”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.