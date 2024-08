CASTEL DI LAMA – “Mi sento ospite perché sono di passaggio” e “Mi è stato sempre insegnato che l’ospite è sacro, ma basandomi sulla mia esperienza è l’ospitare ad essere sacro” sono solo alcune delle significative testimonianze rilasciate dagli ospiti delle Comunità della cooperativa sociale Ama Aquilone. Queste parole riflettono la profonda importanza dell’accoglienza, una delle cinque parole chiave della vision di Ama Aquilone, insieme a dignità, spiritualità, semplicità e bellezza. Ed è proprio dall’accoglienza che nascono e si sviluppano tutte le altre.

Le Comunità terapeutiche di Ama Aquilone, situate nel territorio piceno e fermano, fanno dell’accoglienza il perno del loro operato e sono: Casa Ama, Casa Augusto Agostini, Casa Aquilone, Casa La Bussola, Casa La Speranza, oltre alle comunità educative Casa La Navicella e Casa Famiglia Santa Gemma. Ogni struttura si impegna a offrire un ambiente sicuro e accogliente per gli ospiti, rispondendo alle loro diverse esigenze con professionalità e umanità.

Altre testimonianze degli ospiti evidenziano ulteriormente il valore dell’accoglienza: “È una persona come tutti noi, va protetto”; “L’ospitalità è il mezzo per conoscere nuove persone condividendo culture diverse”; “L’ospite vuol dire accoglienza”.

In particolare, Casa Aquilone si distingue come una comunità terapeutica specialistica per persone che, oltre alla dipendenza da sostanze, affrontano anche problemi psichiatrici. Casa Agostini, invece, è una delle pochissime comunità a livello nazionale che accoglie donne tossicodipendenti con figli, offrendo un sostegno integrato a queste famiglie vulnerabili.

Ama Aquilone ha anche avviato strutture educative che accolgono ragazzi allontanati dalle loro famiglie d’origine a causa di esperienze di violenza, povertà, abbandono e per minori stranieri non accompagnati. Inoltre, la cooperativa gestisce un Centro Diurno, Casa L’Aquilone, ed una rete di servizi gratuiti di ascolto e consulenza per persone affette da gioco d’azzardo patologico (GAP) e dipendenza da nuove tecnologie, offrendo supporto anche alle loro famiglie.

Con il suo impegno costante e le sue molteplici iniziative, Ama Aquilone continua a promuovere l’accoglienza come valore fondamentale, stando al fianco di chi si trova in situazioni di fragilità e bisogno.

