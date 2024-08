ASCOLI PICENO- Saranno in vendita dalle ore 16:00 di martedì 6 agosto i biglietti per assistere ad ASCOLI-GUBBIO, primo match stagionale dei bianconeri, in programma domenica 11 agosto, alle ore 21:00, al Del Duca e valido per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C.

I biglietti potranno essere acquistati sul circuito Ticketone (online o nei punti vendita) per i settori Curva Mazzone (prezzo intero 10,00 €, Under 14 a 3,00 €) e Curva Nord (prezzo 5,00 €, Under 14 a 3,00 €).

E’ consentito il cambio nominativo.

MERCATO rinnovo del contratto di Filippo Palazzino fino al 30 giugno 2027 e il suo trasferimento a titolo temporaneo al Legnago Salus fino 30 giugno 2025.

