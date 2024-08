ARQUATA DEL TRONTO – Prosegue l’Edizione 2024 del Festival dei due Parchi con la 14° Corsa e camminata dei due Parchi “Memorial Renata Fabriziani”, in programma Domenica 11 Agosto, alle ore 09.00, con partenza e arrivo in località Località

Forca di Presta di Arquata del Tronto. La corsa in natura lungo i sentieri al cospetto del Monte Vettore e

con sullo sfondo i Monti della Laga si disputerà quest’anno, oltre che sul consueto percorso di 13 km e 734 mt

di dislivello positivo, anche sul percorso di 20,5 Km con 936 mt di dislivello positivo inaugurato nell’edizione

2022; il classico percorso di 13 km è aperto anche a tutti coloro che vorranno percorrerlo in maniera NON

competitiva a passo libero; inoltre la manifestazione propone anche eco-passeggiate su percorsi differenziati,

per permettere di godere di questi luoghi meravigliosi, in base alla propria condizione fisica.

La Corsa e Camminata dei due Parchi continua a popolare il territorio arquatano di atleti e camminatori

provenienti da tutt’Italia, e non solo, desiderosi di confrontarsi nel percorso che giunge sino ai piedi del Monte

Vettore e di immergersi nell’impareggiabile bellezza del territorio posto al confine tra il Parco Nazionale dei

Monti Sibillini ed il Parco Nazionale dei Monti della Laga, continuando ad arricchirsi dell’ulteriore valenza

simbolica, nel cammino da tempo intrapreso dal Festival dei due Parchi per “cavalcare il trauma”, per

affrontare e domare il dolore per le perdite, materiali ed immateriali, subite a causa del terremoto e

trasformarle in atti vitali e creativo-artistici, per “riparare le ferite del trauma”.

Al termine dell’evento è in programma un Lenticchia Party conviviale nella zona di partenza/arrivo della

manifestazione, con premi ad estrazione a favore dei partecipanti alla corsa e all’eco-passeggiata.

L’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi entro le ore 24 di giovedì 8 Agosto per la corsa ed entro venerdì 9

Agosto per la non competitiva e l’eco-passeggiata. È prevista una quota di partecipazione.

Si ricorda che il Festival è nato nel 2010 come progetto di Impresa Facile per i giovani mirando alla promozione

dei territori, dei loro patrimoni naturali e culturali, al loro sviluppo turistico, anche grazie all’avvio della nostra

giovane start-up “per la bellezza”, l’Antroposervice Sas. Il Festival dei due Parchi è stato ideato e creato ed è

promosso dalle Associazioni scientifico-culturali senza scopo di lucro C.I.A.C. ed l’I.P.A.E.A. di Ascoli, che

operano rispettivamente dal 2003 e dal 1981, nel campo della creatività e delle scienze umane.

Il Festival dei due Parchi è patrocinato dalla Regione Marche, dall’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini,

dall’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dal Comune di Acquasanta Terme (AP), dal Comune di

Arquata del Tronto (AP), dal Comune di Ascoli Piceno, dal Comune di Civitella del Tronto (AP).

Per info ed iscrizioni: www.festivaldeidueparchi.it , [email protected], 0736.250818.

