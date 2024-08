Clavicembalista e direttore d’orchestra che non ha mai esaurito la sua incessante curiosità musicale che lo ha spinto, in molte occasioni, a proporre anche prime esecuzioni assolute di nuovi compositori e programmi anche crossover sviluppati

OFFIDA – Tanti concerti in programma nelle Marche nel tour di bellezza di ARMONIE DELLA SERA, rassegna itinerante giunta alla ventesima edizione e che in occasione di questo importante anniversario ha approntato un programma da maggio a dicembre con eventi in dodici regioni d’Italia e in luoghi di assoluto pregio. Dopo Assisi, Firenze, Vicenza, Trieste, Vibo Valentia, una lunga carrellata di concerti nelle Marche, regione di appartenenza dell’iniziativa a cui è dedicato principalmente il mese di agosto.

E così anche l’oramai tradizionale appuntamento nel cuore di Offida, presso l’Enoteca Regionale, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Offida e previsto per domenica 11 agosto p.v. alle ore 21.15. Protagonista di questo concerto un pianista italiano icona dell’ecclettismo e intelligenza musicale quale Antonio Ballista, raffinato pianista, clavicembalista e direttore d’orchestra che non ha mai esaurito la sua incessante curiosità musicale che lo ha spinto, in molte occasioni, a proporre anche prime esecuzioni assolute di nuovi compositori e programmi anche crossover sviluppati con raffinata maestria. Un artista che ha calcato le scene dei più importanti teatri del mondo e festival tra cui Parigi, Edimburgo, Varsavia, Berlino, Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, ecc. e suonando sotto la direzione di direttori quali Claudio Abbado, Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Bruno Maderna, Riccardo Muti, tra gli altri.

La sua passione per la liederistica lo ha portato a collaborare con cantanti quali Anna Caterina Antonacci, Roberto Abbondanza, Gemma Bertagnolli, Cathy Barberian, Susanna Rigacci, Lucia Valentini Terrani, Lorna Windsor e molti altri. Ha collaborato con Luigi Dallapiccola, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, John Cage, György Ligeti. Dal 1953 suona in duo pianistico con Bruno Canino, una formazione la cui attività è stata fondamentale per la diffusione della nuova musica e per la funzione catalizzatrice sui compositori. Il programma “ da Bach ai Beatles” proposto per il concerto a Offida si profila davvero di grande interesse e intersecherà alcune trascrizioni illustri di celebri pagine bachiane a firma di Busoni, Siloti, Lipatti, Pick-Mangiagalli, sino ad alcune melodie celeberrime di Paul McCartney e John Lennon, ovvero coloro che hanno costituito uno dei più celebri e amati gruppi degli anni sessanta: I Beatles.

Le trascrizioni pianistiche di questi brani sono state realizzate da Alessandro Lucchetti. Un concerto molto bello e particolare quello di Antonio Ballista che è anche un abile affabulatore-musicologo e che non mancherà di introdurre a dovere il repertorio eseguito. Una nuova perla di Armonie della sera questo concerto a cui davvero prestare attenzione per il pregio della proposta.

Prevendita su: www.liveticket.it/armoniedellasera e info: www.armoniedellasera.it

