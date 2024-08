ASCOLI PICENO – Il progetto di rete di Appignano del Tronto (capofila), Cossignano e Offida, presentato per la quarta edizione di MarcheStorie dal tema “Marche il dono dell’infinito” è stato valutato con il punteggio più alto della regione.

I 3 Comuni hanno presentato “Tracce poetiche. Passeggiate sonore sulle vite dei Santi”, un festival che mira alla valorizzazione dei tre borghi attraverso il valore della poesia come arte della parola. Qui la poesia diventa maniera di condivisione, occasione di incontro e di dono reciproco, opportunità gentile di scoperta di piccoli borghi delle aree più interne del Piceno. Ancora, la poesia si fa linguaggio artistico e creativo con cui narrare il mito di tre Santi ancestralmente legati ai territori coinvolti: San Leonardo per Offida (Il trionfo della luce sull’oscurità – 13 settembre); San Giorgio per Cossignano (Una lezione di coraggio – 14 settembre); San Michele Arcangelo per Appignano del Tronto (La battaglia tra San Michele e le forze del male – 15 settembre).



“In questa quarta edizione di MarcheStorie – commenta la sindaca Sara Moreschini – abbiamo voluto valorizzare il nostro patrimonio materiale e immateriale attraverso la poesia, proponendo percorsi sensoriali come le passeggiate sonore: installazioni artistiche e videomapping per raccontare le vite dei Santi. La serata di presentazione del Festival è stata un momento magico, durante il quale i borghi del sud delle Marche hanno potuto mettere in luce le loro caratteristiche uniche e peculiarità”.



“È stato entusiasmante, sin dall’inizio, poter pensare, delineare e scrivere il progetto a sei mani – afferma il sindaco Roberto Luciani – e poter scoprire le attinenze e le sinergie sulle quali rintracciare il filo di una narrazione che mostra ad un tempo la costanza e le mille sfaccettature dei nostri territori, tutti da scoprire”.



“I nostri 3 comuni – conclude il sindaco Luigi Massa diventeranno il palcoscenico di spettacoli esperenziali di livello. Un momento culturale e di offerta turistica che qualifica i borghi come spina dorsale di attrattività nelle Marche”.

