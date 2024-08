ASCOLI PICENO – L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha nominato due nuovi coordinatori infermieristici, figura strategica e molto importante che ha il compito di organizzare e coordinare le attività in una unità operativa ospedaliera, o in una struttura sanitaria. Nella fattispecie, l’Ast di Ascoli, in seguito al pensionamento di due coordinatori infermieristici che ricoprivano il ruolo in oggetto, ha attivato l’iter per il conferimento degli incarichi che, successivamente allespletamento di una selezione interna tra candidati in graduatoria, si è concluso con le nomine, avvenute con determine del direttore generale dellAst di Ascoli di ieri 9 agosto, dell’infermiera Ilaria Piunti per la Casa della salute di Ripatransone e dellinfermiera Sara Traini per l’unità operativa complessa di pneumologia dellospedale Mazzoni di Ascoli.

Entrambi gli incarichi decorreranno dal prossimo 16 agosto e avranno una durata di cinque anni.

Nella giornata di ieri, la nuova coordinatrice della Casa della salute di Ripatransone, Ilaria Piunti, ha incontrato i colleghi infermieri che prestano servizio nella struttura sanitaria del comune piceno. Alla visita hanno preso parte anche il direttore del distretto sanitario di San Benedetto, Maria Teresa Nespeca, il direttore facente funzione delle professioni sanitarie, Massimo Massetti, e la dirigente infermieristica della macroarea territoriale, Lucia Mielli. L’occasione è servita, dunque, oltre che per far conoscere la nuova coordinatrice, anche per dare l’opportunità agli operatori sanitari di esprimere le loro preoccupazioni e le loro opinioni sull’organizzazione del lavoro nella struttura.

“Abbiamo rassicurato il personale – dice Massetti – Nonostante le difficoltà, che ci sono e che comprendiamo, tutti coloro che lavorano nella Casa della salute di Ripatransone sono riusciti a usufruire, come loro diritto, delle ferie estive e dei congedi, mantenendo adeguato il livello assistenziale agli ospiti. Siamo stati molto attenti nell’ascoltarli e abbiamo dato loro risposte puntuali e rassicuranti. Ci siamo lasciati con l’impegno di fare un punto della situazione con la nuova coordinatrice a ottobre prossimo”.

