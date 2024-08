Ascoli-Gubbio, primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in programma domani, alle ore 21, al Del Duca

ASCOLI PICENO- Mister Carrera, al termine dell’allenamento di stamane allo stadio, ha tenuto la conferenza stampa della vigilia di Ascoli-Gubbio, primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in programma domani, alle ore 21, al Del Duca. Il tecnico è tornato a parlare della retrocessione prima di concentrarsi sull’attualità:

“La retrocessione non l’abbiamo assorbita benissimo, non ce l’aspettavamo, abbiamo lavorato tanto per raggiungere la salvezza e per poco non ci siamo riusciti”.

Sul mercato: “Col DS Righi ci siamo confrontati più volte, abbiamo deciso di ripartire per cercare di riportare l’Ascoli dove merita. In queste settimane i ragazzi hanno lavorato bene e tanto, rivolgo loro un plauso perché non era facile con questo caldo. Tatticamente abbiamo lavorato su diverse situazioni, partiremo sicuramente con la difesa a quattro. Corazza? E’ un attaccante centrale, arrivato da poco, ci contiamo molto. Marsura e Silipo li abbiamo presi come esterni alti, utili nel 4-3-3, 4-2-3-1 e nel 3-4-3. D’Uffizi lo vedo più come esterno che sulla trequarti. Varone è molto carico, ha voglia di tornare a vincere, è un elemento importante, arrivato in settimana, bisogna capire il suo livello fisico e se farlo partire subito o dopo. Bertini, Campagna e Tirelli sono bravi, possono dare un gran contributo alla squadra, hanno qualità tecniche e fisiche, siamo contenti di quello che stanno facendo. Gagliolo sta recuperando, è normale che ci vorrà un po’ di tempo dopo essere stato tanti mesi fermo. Anche Quaranta ha un problemino e non sarà della gara. Alagna è un jolly difensivo, se la cava benissimo in tutte le posizioni, è un ragazzo interessante e tatticamente intelligente. Tavcar sta bene, sta lavorando bene, ci contiamo, ha grandi qualità, dobbiamo solo dargli il tempo di giocare le partite su campi larghi. Sui ragazzi arrivati dalle giovanili punto moltissimo, li ho voluti perché li conoscevo già dall’anno scorso, sono ragazzi interessanti, a cui va dato tempo di crescere, ma possono essere già inseriti nella formazione. Bando? Lo vedo come playmaker. Sui portieri mi consiglierò col preparatore e decideremo chi far giocare fra Bolletta e Raffaelli, Barosi non sarà convocato”.

Questo il pensiero dell’allenatore sul Gubbio:

“E’ una grande squadra, ha fatto degli ottimi campionati, ma noi andiamo in campo per vincere, abbiamo rispetto per l’avversario, ma non paura”.

Sul campionato e sul girone B:“Ci sono tante squadre che puntano a vincere il campionato e noi dobbiamo far parte di queste, sono rimasto perché ho l’ambizione di portare l’Ascoli in alto”.

Le ultime considerazioni sono sui tifosi, sul mercato ancora aperto e su Forte.

Tifosi: “Dobbiamo essere bravi a far tornare ai tifosi l’amore per la squadra, in campo dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, sicuramente dovremo essere supportati dai risultati perché sono quelli che danno valore a queste considerazioni, il nostro obiettivo è riconquistare i tifosi e lottare e vincere sul campo. Il nostro è un punto zero, si riparte, la promessa che faccio è che in campo daremo tutto quello che abbiamo, con cattiveria agonistica. Abbiamo calciatori con qualità, ma, senza cattiveria agonistica, non si va da nessuna parte”.

Mercato: “Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, è chiaro che questa partita potrà darci altre indicazioni visto che non abbiamo fatto amichevoli con squadre della stessa categoria e valuteremo se ci sarà da intervenire, sicuramente con l’uscita di Mantovani qualcosa in difesa dovremo fare”.

Forte: “Si sta allenando bene, è positivo coi giovani, dà consigli, si è calato nella realtà, sa che per un po’ non giocherà, ma è a disponibile ed è utile per il gruppo e per la squadra”.

