ASCOLI PICENO – Il Consorzio Tutela e Valorizzazione dell’Oliva Ascolana del Piceno DOP in occasione dell’apertura della manifestazione Ascoliva a piazza Arringo di Ascoli Piceno, dal 10 a 21 agosto, vuole ringraziare espressamente le imprese che tengono viva la DOP oliva ascolana del Piceno e che consentiranno di degustare il prodotto certificato DOP, ottenuto dalle olive della varietà ascolana tenera provenienti dagli oliveti certificati DOP, situati negli 88 comuni dell’areale descritto nel Disciplinare di Produzione, che abbraccia le province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo.

Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida in occasione del G7 svoltosi di recente a Bari ha voluto ancora una volta valorizzare i prodotti DOP e ha tra l’altro dichiarato: “Dobbiamo essere orgogliosi dei prodotti che abbiamo, ma soprattutto consapevoli del loro valore…Quando spieghiamo …quello che abbiamo, la nostra economia cresce, insieme al benessere delle persone..”

Il Consorzio ringrazia in particolare il Ministro Lollobrigida e tutto il suo staff per aver dato una forte accelerazione alla oramai nota “DOP economy”, stanziando cifre importanti anche per migliorare la comunicazione della origine e delle caratteristiche qualitative dei prodotti DOP, sul presupposto che molte filiere legate ai prodotti DOP hanno ancora notevoli margini di crescita e l’oliva ascolana del Piceno DOP è tra queste.

Il Consorzio rinnova il proprio impegno istituzionale a tutelare e valorizzare l’oliva ascolana del Piceno DOP, puntando al rilancio degli oliveti certificati DOP e al virtuoso indotto economico e ambientale che ne consegue, come già avvenuto in altre zone italiane di pregio; si pensi – ad esempio – alle aree del Veneto e del Friuli Venezia Giulia che ospitano le uve destinate al “prosecco” e allo sviluppo economico della filiera locale che ne è conseguito.

