ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Adjapong, Tavcar, Piermarini, Cozzoli; Campagna (9’ st Corazza), Bando, Varone; Silipo (6’ pt Marsura, 33’ st Bertini), Tirelli (9’ st Alagna), D’Uffizi (33’ st Caccavo). A disp. Bolletta, Re, Lo Scalzo, Maiga S., Caucci, Ciccanti. All. Carrera

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Signorini, Pirrello; Morelli (26’ st Maisto), Rosaia (49’ st Rocchi), Proietti (40’ st Guerrini), David; Di Massimo, Corsinelli; D’Ursi. A disp.: Galli, Conti, Cuccarini, Arpaia, Bita. All. Taurino

ARBITRO: Allegretta di Molfetta

RETI: 35’ pt D’Uffizi (A), 4’ st D’Ursi (G), 15’ st Marsura (A)

NOTE: ammoniti D’Ursi (G), Morelli (G), Rosaia (G), Proietti (G). Espulso al 40’ st il vice allenatore Porrini (A) per proteste. Spettatori 3.305 per un incasso di 19.287,00 €. Rec. 2’ pt, 4’ st.

Questo il commento al termine di Ascoli-Gubbio di Davide Marsura, che ha realizzato il gol del definitivo 2-1 bianconero:

“Sono contento per la vittoria, al mio ritorno ho trovato un ambiente molto sereno, sono rimasto soddisfatto perché dopo una retrocessione ci sono sempre malumori, invece ho trovato giovani disponibili, bravi, si lavora bene, quindi sono contento che questa vittoria sia l’inizio di un percorso e un piccolo premio per continuare a lavorare bene. Non gioco da tre mesi, non ho fatto la preparazione, quindi sicuramente ho grandi margini di miglioramento fisici, ma la voglia di tornare qui e di giocare per l’Ascoli fa andare oltre la carenza fisica e il non essere al massimo della condizione. Ho fatto di tutto per tornare qui e, ogni volta che gioco, voglio dare il meglio di me per la squadra. Al di là del gol realizzato, voglio essere determinante anche con assist e prestazioni, essere un punto di riferimento per i giovani, insomma fare la differenza a 360 gradi”.

Mister Carrera a fine gara ha commentato così la prestazione dei bianconeri e dei giovani schierati dal 1’:

“In questi venti giorni di preparazione i giovani hanno dimostrato di avere personalità e di saper giocare a calcio, se un ragazzo giovane è forte, lo faccio giocare, la scelta di aver schierato tanti giovani non è dettata dalla Coppa Italia, crediamo nei nostri ragazzi, qualcuno lo conoscevo dall’anno scorso perché faceva allenamento in prima squadra. Hanno dimostrato di starci fisicamente, calcisticamente e per personalità. Stasera abbiamo giocato una buona partita, abbiamo sofferto il giusto contro una squadra rodata, abbiamo corso pochi pericoli, possiamo e dobbiamo far meglio, soprattutto quando abbiamo la palla, è stata una prestazione più che positiva, abbiamo corso fino al 90’, in questo periodo abbiamo lavorato con le alte temperature, i ragazzi hanno meritato questa vittoria”

