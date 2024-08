Gli artisti, le postazioni food, drink e le casse, saranno infatti posizionate all’interno del borgo, per dare risalto alle nostre origini e per valorizzare il territorio

VENAGRANDE – Torna l’imperdibile Sagra di Venagrande con la XII edizione della “Sagra della Pizza e dell’Hamburger di Scottona”.

Si conferma, dopo il grande successo dello scorso anno, la location. A ospitare la Sagra sarà di nuovo tutto il cuore del paese vecchio: gli artisti, le postazioni food, drink e le casse, saranno infatti posizionate all’interno del borgo, per dare risalto alle nostre origini e per valorizzare il territorio.

Sei serate, dal 12 al 18 agosto, 14 escluso per celebrazioni del programma religioso, a due passi dal cuore di Ascoli Piceno in compagnia di ottimo cibo e grande musica. Oltre 15 pizze sul menu, dai grandi classici come la celebre Vena Indiavolata alle più raffinate, e il grande ritorno dell’hamburger di Scottona marchigiana, fresco di giornata per un assortimento gastronomico tra i più prelibati e apprezzati del circondario.

Ad allietare ogni serata ci sarà un gruppo musicale. Si comincia lunedì 12 agosto con le note di Tonino Musica e Magia e Mood Danze Popolari. Martedì 13 agosto sul palco ci sarà la tribute band dei Nomadi “Vivi e Liberi”. Giovedì 15 agosto si balla con la musica di Luigi Coccia e del organetto e tra le strade del borgo da non perdere l’esibizione degli artisti di strada del Teatro Ramino. Tornano anche quest’anno, venerdì 16 agosto, i Max Mania Tribute Band con i più grandi successi degli 883 e di Max Pezzali. Sabato 17 agosto gli immancabili Regina Tribute Band con la celebre musica dei Queen e un gran finale di puro rock italiano, domenica 18 agosto, con la cover band, Gianna Love, e tutti i più grandi successi di Gianna Nannini.

