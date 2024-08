Match valido per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in programma domenica 18 agosto, alle ore 21:00

ASCOLI PICENO- L’Arezzo comunica che, dalle ore 16 di oggi, martedì 13 agosto, e fino alle ore 19:00 di sabato 17 agosto, saranno in vendita i biglietti per assistere ad AREZZO-ASCOLI, match valido per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in programma domenica 18 agosto, alle ore 21:00, allo stadio comunale “Città di Arezzo”.

Nel settore Ospiti il prezzo del biglietto, che può essere acquistato sul circuito Ticketone, è di 10,00 €. Ingresso gratuito, ma senza diritto di posto, per gli Under 6.

