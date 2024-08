FORCE – Tutto pronto per l’edizione 2024 di Antichi Sapori che da venerdì 16 a domenica 18 agosto ritorna ad animare per tre giorni, il borgo di Force, creando un’atmosfera magica e di felicità condivisa.

Le piazze si trasformeranno in palcoscenici grazie alla presenza di artisti di strada, band musicali mentre le vie ospiteranno stand che sapranno deliziare il pubblico con prelibatezze dell’enograstronomia della tradizione locale.

Non mancheranno inoltre gruppi di musica folkloristica e dj-set fino a tarda notte.

Cosa mangiare ad Antichi Sapori

Il percorso enograstronomico giocherà un ruolo fondamentale all’interno della kermesse.

Non mancheranno i piatti che hanno trasformato Antichi Sapori in una festa iconica per il cibo della tradizione: zampetti di maiale, fagioli con le cotiche, l’antica zuppa forcese di verdure, le crescette, i fusilli al fumé, i fegatini, gli arrosticini, tutte le carni alla brace e la polentà. Tante le sfiziosità adatte anche all’aperitivo come il crostino di pane con uova di quaglia, pancetta e tartufo nero estivo, le bruschette, il formaggio fritto, le coppe maritate, frittelletti e crescette.

Gli artisti di Antichi Sapori

Riconfermata la presenza del maniorettista Teodor Borisov, ci saranno quest’anno le esibizioni anche di Mister FunnyMoments, con uno spettacolo incentrato sull’arte del fuoco, Tony Clown, pronto a fare emozionare il pubblico con i suoi trucchi, Jhon Sostegni, che col suo spettacolo renderà il pubblico protagonista, e Il Spetacollinno, tra gag clownerie ed equilisbrismi strambi.

Ampio spazio sarà dato alla musica. Non solo con il folk, che vedrà tra gli altri esibirsi Lu Trainanà, ma anche con diverse band di altri generi. Venerdì sarà il turno del quartetto femminile The Holograms e del gruppo rock N’Ice Cream. Sabato invece sarà il momento del violino di Valentino Alessandrini, dei Monarca Skin Sound e del duo Pais Tropical. Si chiude domenica con Los Maniachi e la pizzica de Core meu.

Sempre nella giornata conclusiva di domenica da segnalare la sfilata del Sestiere Piazzarola di Ascoli Piceno.

Tutte le serate si concluderanno, infine, con dei djset per i più giovani.

A rendere ancora più ricco il percorso con Antichi Sapori, anche la possibilità di visitare le tante iniziative in corso a Force in questo momento come le due mostre “Sogni e tesori in riva al Nilo” e “Ernesto Verruccy Bey: un architetto eclettico tra Italia ed Egitto”, il presepe artistico e le botteghe dei ramai.

