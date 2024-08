ASCOLI PICENO-Mister Carrera, al termine dell’allenamento di stamane al Picchio Village, ha presentato in conferenza stampa il match di Coppa Italia con l’Arezzo, in programma domani, alle ore 21, al comunale “Città di Arezzo”: “Domani affrontiamo una squadra che sulla carta può lottare per vincere il campionato, gioca un buon calcio, è aggressiva, ha giocatori di qualità che si muovono tantissimo senza palla, dovremo fare un’ottima prestazione, essere bravi a non perdere le distanze, a non farci attrarre dalla palla e a stare compatti e uniti”.

Menna: “E’ un difensore affidabile, ha già fatto il centrale, all’occorrenza può fare il terzino destro, potrebbe essere considerato un jolly difensivo”.

Maurizii: “Si sta comportando bene, quindi in questo momento è il vice Cozzoli”.

Livieri e Abati: “Parlo sempre col preparatore dei portieri per capire la situazione fisica e mentale dei portieri, poi decidiamo insieme, comunque sarebbero entrambi pronti per giocare”.

Achik: “Lo abbiamo preso come una buona alternativa sugli esterni, ha qualità, è appena arrivato e deve inserirsi nel gruppo, ci contiamo molto”.

Bando capitano: “In questo momento è lui il capitano, poi vedremo”.

Difesa a quattro: “Per adesso continuiamo su questo percorso; in fase difensiva non è facile cambiare, ci vuole tempo. Probabilmente potremo provare a cambiare più avanti”.

Silipo: “Sta meglio, deve aspettare che si chiuda la ferita per potersi allenare. Sono tutti disponibili, tranne lui, Cosimi e Forte”.

Corazza: “E’ arrivato allenato, ha già minutaggio, potrebbe partire dall’inizio”.

Varone: “Lo abbiamo preso, a parte come giocatore, perché ha esperienza, qualità, temperamento, personalità, può essere utile per far crescere i ragazzi”.

D’Uffizi: “Ci puntiamo tanto, ha grandissima qualità e margini di miglioramento, non gli diamo troppe responsabilità, deve fare quello che sa fare”.

Marsura: “E’ un giocatore universale nel pacchetto offensivo, essendo destro preferisce partire da sinistra, ma si può adattare anche a destra, sa giocare a calcio, quindi può essere un’arma”.

Mercato: “Qualcosa faremo ancora se c’è la possibilità di migliorare la qualità e l’esperienza di questa squadra”.

Sono 27 i convocati di Mister Carrera per la partita con l’Arezzo, in programma domani, domenica 18 agosto, alle ore 21, allo stadio comunale “Città di Arezzo” e valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

In caso di parità al termine dei 90’, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

La vincente di Arezzo-Ascoli affronterà in trasferta agli Ottavi la vincente di Perugia-Pineto.

22 Abati, 70 Achik, 6 Adjapong, 23 Alagna, 24 Bando, 5 Bertini, 77 Caccavo, 21 Campagna, 66 Caucci, 80 Ciccanti, 18 Corazza, 27 Cozzoli, 15 D’Uffizi, 28 Gagliolo, 1 Livieri, 20 Lo Scalzo, 25 Maiga Silvestri, 10 Marsura, 3 Maurizii, 19 Menna, 13 Piermarini, 14 Quaranta, 99 Raffaelli, 17 Re, 44 Tavcar, 11 Tirelli, 8 Varone.

