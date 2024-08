Coppa Italia serie C secondo turno

AREZZO (4-3-3): Trombini; Montini (73’ Catanese), Del Fabro, Chiosa, Coccia; Settembrini (61’ Fiore), Mawuli, Renzi; Pattarello (79’ Gigli), Gucci, Guccione. A disp.: Borra, Galli, Armini, Iori, Bigi, Barboni. All.: Troise

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Menna, Piermarini, Cozzoli (56’ Maurizii); Varone (82’ Bertini), Bando, Campagna (56’ Adjapong); Tirelli, Corazza (63’ Caccavo), D’Uffizi (82’ Marsura). A disp.: Livieri, Abati, Caucci, Gagliolo, Tavcar, Maiga Silvestri, Re. All.: Carrera.

ARBITRO: Di Loreto di Terni

RETI: 10’ Corazza (As), 27’ Chiosa (Ar), 76’ Pattarello (Ar)

NOTE: ammoniti Bando (As), Guccione (Ar), Tirelli (As), Montini (Ar), Coccia (Ar). Spettatori 2.221. Rec. 1’ pt, 4’ st

Al termine di Arezzo-Ascoli Mister Carrera ha commentato così la prestazione dei bianconeri:

“Delusione non c’è perché abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra che ha qualità, abbiamo preso un gol, il secondo, evitabilissimo, ma, tutto sommato, la prestazione è buona. Abbiamo avuto delle ripartenze positive, abbiamo sbagliato le scelte finali, ma nel complesso la prestazione è stata molto buona. Gli obiettivi sono fare il meglio possibile per portare questa squadra a confrontarsi con avversarie più attrezzate di noi. A parità di intensità e fisicità escono fuori le qualità, noi oggi abbiamo messo in campo tutte queste componenti e la prestazione mi rende soddisfatto. Bando capitano? Mi piace come giocatore e come ragazzo e ho scelto lui come capitano”.

