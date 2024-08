Serie C NOW 2024/25, venerdì 22 agosto, alle ore 20, allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si affrontano Spal e Ascoli.

Inizia il campionato Serie C NOW 2024/25, venerdì 22 agosto, alle ore 20, allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si affrontano Spal e Ascoli.

SPAL (4-3-3): Melgrati; Bruscagin, Arena, Bassoli, Tripaldelli; Zammarini, Radrezza (59’ Awua), Nador (59’ Antenucci); Rao (76’ Rosafio), Karlsson (83’ La Mantia), D’Orazio (83’ Kane). A disp.: Galeotti, Meneghetti, Dumbruvanu, Iglio, Bachini, Saiani, Boccia, Camelio, Breit, Antonciuc. All.: Dossena.

ASCOLI (3-4-3): Raffaelli; Alagna (46’ Campagna), Menna, Gagliolo; Adjapong, Bando, Varone (89’ Maiga Silvestri), Cozzoli; Tirelli (63’ Bertini), Corazza (61’ Caccavo), Marsura (61’ D’Uffizi). A disp. Livieri, Abati, Maurizii, Piermarini, Tavčar, Caucci, Gagliardi, Achik. All.: Carrera.

ARBITRO: Diop di Treviglio

RETI: 35’ Tirelli (A), 54’ Corazza (A), 63’ Rao (S), 69’ Arena (S).

NOTE: ammoniti Arena (S), Bassoli (S), Varone (A), Adjapong (A).

Questo il commento del Direttore Sportivo Righi al termine del pareggio per 2-2 maturato fra Spal ed Ascoli all’esordio nel campionato di Serie C NOW 24/25:

“Secondo me nel primo tempo la Spal meritava qualcosa di più e si è ritrovata sotto di un gol, nel secondo tempo, nel momento in cui li abbiamo messi in difficoltà, sono stati bravi loro a leggere la partita e a ribaltarla, secondo me il pareggio in fondo è meritato e giusto, c’è stato un momento in cui pensavamo di vincerla, un altro in cui pensavamo di perderla, poi pensavamo ancora di vincerla e Melgrati ha fatto una grande parata su D’Uffizi alla fine. E’ stata una bellissima partita che ha onorato questa apertura del campionato di Lega Pro, ha confermato che la Spal è una squadra molto forte, allenata benissimo e che ha intrapreso la strada giusta; l’Ascoli con questi ragazzini può diventare qualcosa di interessante e pericoloso per le zone alte.

L’Ascoli è una bella situazione, nel senso che abbiamo scoperto dei giovani molto bravi, oggi un 2006 ha tenuto il campo per 90’, staremo attenti negli ultimi giorni di mercato sapendo che abbiamo una squadra interessante

Buchel? Non abbiamo mai parlato con lui, è un giocatore che stimo moltissimo, ma non c’è alcun tipo di interesse da parte dell’Ascoli”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.