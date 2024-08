L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 331 8354935. La prenotazione garantisce il posto fino alle ore 20.55

ASCOLI PICENO – Giornata finale per “Cinema sotto le torri”, la rassegna cinematografica estiva all’aperto promossa dall’amministrazione comunale di Ascoli in collaborazione con il Cinecircolo “don Mauro – Nel corso del tempo” e Publiodeon, che fino al 24 agosto porterà al Polo Sant’Agostino non solo proiezioni gratuite, ma veri e propri eventi cinematografici, con incontri con autori, registi, attori ed esperti.

Dopo “Ancora volano le farfalle” (2023, 111’) di Joseph Nenci, con il video messaggio del regista e l’attrice Giorgia Fiori presente in sala, la rassegna si conclude sabato 24 agosto con una doppia proiezione: alle 17.45 “Maurice un topolino al museo” (2023, 83’) di Vasiliy Rovenskiy seguita dalla visita guidata alla Galleria d’arte “Licini” pensata appositamente per le famiglie e, alle 21, “Un mondo a parte” (2024, 113’) di Riccardo Milani con una videopresentazione del regista.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 331 8354935. La prenotazione garantisce il posto fino alle ore 20.55, dopodiché i posti ancora liberi saranno assegnati anche senza prenotazione.

