ASCOLI PICENO – C’è anche una ragazza di Ascoli Piceno tra le pretendenti al titolo di Miss Grand Prix 2024, uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre.

Si tratta di Alessia Pelliccioni, 17 anni, 1.74 di altezza, studentessa all’ultimo anno di Ragioneria, con l’hobby del pattinaggio artistico.

La ragazza picena sfilerà giovedì sera 29 agosto sul palco di piazza del Mare a Giulianova per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso il cui atto conclusivo è in programma nel fine settimana successivo in piazza della Rinascita a Pescara. Insieme alle 25 bellissime finaliste di “Miss Grand Prix 2024” sullo stesso palco sfileranno anche i 40 ragazzi finalisti del concorso di “Mister Italia 2024”.

I concorsi di Mister Italia e Miss Grand Prix, entrambi organizzati da patron Claudio Marastoni, sono ormai considerati all’unanimità tra i più importanti nel nostro Paese.

Per seguire l’avventura di Alessia in terra d’Abruzzo basta collegarsi ai canali social del concorso (Fb e IG): @missgrandprix

