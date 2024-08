ASCOLI PICENO – Oltre 15 mila presenze a ControVento Festival dell’Aria. Per l’intera giornata di domenica 25 agosto, i luoghi suggestivi di Colle San Marco, la Cava Giuliani, l’area dietro al Sacrario ai Caduti della Resistenza e San Giacomo hanno fatto da scenario alla manifestazione giunta alla sua quarta edizione, organizzata dall’associazione culturale AssoItalia.

Afflusso da record ai tanti eventi, gratuiti e aperti al pubblico, in collaborazione con numerose associazioni del territorio. Sin dalla mattinata il pianoro di San Marco e San Giacomo sono stati presi d’assalto da tantissimi visitatori. Nel corso delle ore ci sono state le esibizioni di aquiloni giganti, il concorso per la realizzazione dell’aquilone più originale ispirato alla Sibilla, i tanti laboratori di formazione, laboratori artistici e teatrali, yoga, giochi di ruolo e scacchi, passeggiate botaniche, escursioni e trekking, musica, concerti e spettacoli. Forte l’interesse anche per le esibizioni di falchi in volo, dei deltaplani e parapendio. Nel pomeriggio grande partecipazione dei giovani al Color Day e tante persone si sono gustate l’attrazione più attesa: il volo in mongolfiera. In serata la Cava Giuliani ha regalato musica e spettacolo con il concerto dei “Duo Mediterrando” con Luciano Bellini e Mimmo Malandra, a cura dell’associazione Montagna dei Fiori.

ControVento prosegue la sua magia. Domani sera, martedì 27 agosto alle ore 21.30, presso la Pinacoteca Civica di Ascoli, in programma il talk show, promosso dal Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016, dal titolo: “La ricostruzione immateriale. La Sibilla e il patrimonio simbolico attrattivo, istruzioni per l’uso”. Con i direttori artistici di ControVento, Davide Rondoni e Carlo Bachetti Doria, parteciperanno il Commissario Guido Castelli, il presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini, l’antropologo Giacomo Recchioni, il direttore dei musei civici, Stefano Papetti, lo showman Pier Paolo Piccioni.

Mercoledì 28 agosto ore 21.30, si tornerà a fare tappa a San Marco. Presso la Cava Giuliani alle ore 21.30 sarà presentato il progetto “Cammini dell’Appennino Centrale”, promosso dal Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016. A seguire si terrà il concerto di Enrico Ruggeri dal titolo “Musica e parole”. L’evento è sold out. Giovedì 29 agosto ore 21.30 (Cava Giuliani) lo spettacolo “Francesco e i lupi” di e con Mia Canestrini e Davide Rondoni. Venerdì 30 agosto ore 21.30, sempre presso la Cava Giuliani, chiusura di ControVento Festival con il concerto di Enzo Avitabile con il progetto “Acoustic World”.

La direzione artistica è curata da Carlo Bachetti Doria e Davide Rondoni. ControVento Festival dell’aria è patrocinato da Camera dei Deputati, Ministero della Cultura. È promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Camera di Commercio delle Marche, BIM Tronto, Fondazione Carisap, Amat, in collaborazione con Consorzio Turistico Monti Gemelli (Cotuge). Il Festival è organizzato dall’associazione culturale AssoItalia.

Tutti gli spettacoli e gli eventi presenti nel programma sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: 388-1085220

