ASCOLI PICENO – Il Vescovo Gianpiero Palmieri e i fedeli delle due Diocesi del Piceno si uniscono al dolore dei familiari delle piccole vittime dei tragici incidenti avvenuti in questi giorni ad Acquasanta Terme e a Spinetoli. I sacerdoti delle due parrocchie con i catechisti e gli operatori pastorali si sono resi presenti (e continueranno a farlo nei prossimi giorni) ai genitori dei piccoli Davide (la cui famiglia da tempo risiede nell’acquasantano) e Tobi (da poco arrivati nel nostro territorio).

È il momento per tutta la comunità di stringersi e pregare per queste famiglie.

In questi momenti di grande turbamento non ci sono parole che possano alleviare il dolore per la loro morte, se non la certezza che queste anime innocenti saranno accolte tra le braccia di Dio.

Al Signore, le comunità Cristiane chiedono di lenire le sofferenze dei familiari e si rivolgono a Maria, affinché possa consolare i cuori dei genitori.

Le comunità diocesane guidate dal Vescovo Gianpiero Palmieri dedicheranno la preghiera dei fedeli di domenica 1 settembre alle due piccole vittime di questi tragici incidenti e faranno il possibile per rimanere vicino alle famiglie.

