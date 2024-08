OFFIDA – Dal 1 al 7 settembre, la suggestiva cittadina di Offida si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per il Festival dell’Opera, un evento interamente dedicato al grande compositore Giacomo Puccini, in occasione dei 100 anni dalla sua morte. Il festival offrirà un ricco calendario di appuntamenti che renderanno omaggio al genio musicale del maestro toscano, portando in scena la sua opera più amata, La bohème.

“L’Opera Lirica Italiana – commenta l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi – rappresenta un grande patrimonio culturale storico e artistico italiano. Oltre a essere un potente veicolo di conoscenza è anche un prezioso strumento di promozione della nostra Offida, l’Opera Lirica rappresenta uno dei marchi di eccellenza che l’Italia porta nel mondo da sempre. Infatti, la nostra settimana dedicata alla lirica è attesa da spettatori di tutta Europa. Non posso che ringraziare il mio predecessore, l’Assessora Bosano che mi ha lasciato in eredità un così bel progetto culturale”.

Il festival sarà a cura dell’Associazione Rolf Ettore Nova e Ambra Vespasiani che commenta. “Ci sono personaggi importanti come il musicologo e regista Alberto Paloscia e direttore artistico di grandi teatri italiani che curerà la regia de La bohème. Canteranno la nuovi talenti e interpreti collaudati come Nova e Samanta Sapienza”.

“Celebrare Puccini a cento anni dalla sua scomparsa è un dovere – conclude il sindaco Luigi Massa – ma anche un onore per la nostra comunità. Le sue opere non solo rappresentano un patrimonio artistico di inestimabile valore, ma continuano a parlare al cuore delle persone, unendo culture e generazioni. Offida è orgogliosa di ospitare questo evento”.

Il Programma del Festival

1 settembre – “La Rondine” (ore 21:15, Serpente Aureo):

Il festival si aprirà con la rappresentazione de “La Rondine”, una delle opere meno conosciute di Puccini, ma non per questo meno affascinante.

3 settembre – “Giacomo Puccini e le sue eroine” (ore 21:15, Serpente Aureo):

Questo appuntamento sarà dedicato all’esplorazione delle figure femminili nelle opere di Puccini. Le sue eroine, complesse e affascinanti, sono al centro di questo evento che promette di offrire uno sguardo approfondito su come il compositore ha ritratto l’universo femminile.

5 settembre – “A tavola con Giacomo Puccini” (ore 20:30, Enoteca regionale):

Una cena spettacolo che unisce la passione per la musica, con le arie più celebri dell’autore, a quella per la buona tavola.

6 settembre – Prova generale “La bohème” (ore 16:30, Teatro):

Un’opportunità unica per i più giovani di assistere alla prova generale de “La Boheme”, una delle opere più rappresentative di Puccini. Questo evento è pensato per avvicinare i ragazzi al mondo dell’opera, permettendo loro di vivere l’emozione della preparazione di uno spettacolo di questo calibro.

6 settembre – Presentazione dell’opera con Alberto Paloscia (ore 19:30, Ciù Ciù Showroom):

Alberto Paloscia terrà una presentazione su “La bohème”, offrendo al pubblico una chiave di lettura privilegiata dell’opera che sarà poi rappresentata il giorno successivo. Un’occasione imperdibile per approfondire la conoscenza di uno dei capolavori del repertorio operistico.

7 settembre – “La bohème” (ore 21:15, Serpente Aureo):

Il festival si concluderà con la rappresentazione de “La bohème”, una delle opere più amate di Puccini. Ancora una volta, il teatro Serpente Aureo accoglierà il pubblico per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e di grande musica.

Per chi desidera partecipare a uno o più eventi del Festival dell’Opera di Offida, è possibile acquistare i biglietti da Monja’s Shop (Corso Serpente Aureo, 89; telefono 0736-888616).

