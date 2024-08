ASCOLI PICENO – “Lotta al precariato: obiettivo raggiunto quasi al cento per cento. E’ l’importante risultato conseguito dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Proprio i tempi determinati e i contratti in scadenza sono stati uno dei temi che la Rsu del comparto sanità ha inserito nell’ordine del giorno dell’ultimo incontro che la direzione aziendale ha tenuto con i rappresentanti dei lavoratori. Incontro nel corso del quale, sul tema della lotta al precariato, il messaggio forte e chiaro emerso è stato che, oggi, nell’Ast di Ascoli, quasi tutti i dipendenti hanno un contratto a tempo indeterminato”.

Così in una nota stampa, giunta in redazione il 30 agosto 2024, l’Ast di Ascoli Piceno.

“La problematica del precariato presente da anni nell’azienda sanitaria di Ascoli – dice la direzione dell’Ast di Ascoli – è giunta al termine. A fronte di oltre 250 lavoratori precari presenti a luglio 2023, ovvero all’atto dell’insediamento della nuova direzione, oggi la situazione è molto diversa. Il contingente di precari si conta quasi sulle dita delle mani. Effettuate le stabilizzazioni, le assunzioni da concorso e in parte acquisite le mobilità in ingresso, le proroghe che sono rimaste da fare nel mese di agosto sono state davvero esigue, 12 per l’esattezza. Le ultime procedure di mobilità erano state effettuate oltre 10 anni fa e, a settembre, l’azienda porterà a conclusione tutte quelle già bandite nei mesi scorsi che hanno riguardato ben 17 profili professionali del personale del comparto. In questo modo viene portato a compimento il programmato Piano del fabbisogno del personale elaborato a inizio anno. Questo è stato possibile – conclude la direzione dell’Ast picena – anche grazie alla riforma della sanità regionale che ha dato totale autonomia alle aziende che, in questo modo, possono operare con maggiore celerità, a fronte del rilevamento del bisogno e della rapida valutazione delle disponibilità economiche e umane”.

