ASCOLI PICENO – Lo sport ascolano sbarca alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove si è svolta la presentazione della IV edizione dell’Aces International Video Awards. Il premio, organizzato e promosso dall’Associazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES), è riservato a regioni, isole, comuni e comunità, candidati o già premiati da Aces Europe con il riconoscimento di Capitali dello Sport, ed è sostenuto dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e da Decathlon, da Anci, Coni, Cip, Sport &Salute, Ussi, i media partner PrimaPress e Corriere dello Sport – Stadio, con il supporto dell’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo.

L’assessore allo sport del Comune di Ascoli, Nico Stallone, è intervenuto insieme a tanti altri ospiti nello spazio della Regione Veneto – Veneto Film Commission, portando i saluti del sindaco Marco Fioravanti e raccontando l’esperienza che ha portato Ascoli a ottenere, oltre al riconoscimento di Città europea dello sport 2025, anche il premio agli “Aces International Video Awards 2023”. Un intervento che è stato accompagnato da uno stralcio del video vincitore, realizzato da Davide Quaresima, poi proiettato al pubblico nella sua interezza.

“Il titolo di Città europea dello sport porta prestigio alla nostra città – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – e aver trionfato anche all’Aces International Video Awards 2023 rappresenta motivo di ulteriore orgoglio. Stiamo investendo molto nello sport, perché crediamo molto nella sua importanza dal punto di vista fisico, sociale ed etico”. L’assessore allo sport, Nico Stallone, ha aggiunto: “A Venezia il nostro video è stato molto apprezzato. Le immagini testimoniano quanto realizzato in questi anni a livello sportivo e siamo felici di aver vinto un premio di grande prestigio, che per il 2024 vede concorrere tredici nazioni con 23 candidature. Siamo riusciti a racchiudere nel video i valori che uniscono sport, cinema e turismo sportivo, in modo creativo ed emozionale”.

