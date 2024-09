ASCOLI PICENO – Si giocano i due monday night del girone B e al “Del Duca” si affrontano in una sfida inedita Ascoli e Pianese (di Piancastagnaio, in provincia di Siena), termina con la vittoria di misura dei bianconeri con il gol al secondo minuto di Varone che infila al volo servito bene a centro area da un cross perfetto di Cozzoli dalla sinistra. Prima vittoria per il Picchio dopo il pareggio di Ferrara, sale così a 4 punti la squadra di mister Carrera. Nell’altra gara la Vis Pesaro batte l’Arezzo 3 a 0.

In sala stampa il tecnico della Pianese, Fabio Prosperi:” Sul primo gol c’è stata una deviazione che ha spiazzato il portiere c’è grande rammarico perchè tolti i primi dieci minuti abbiamo fatto una partita di grande livello, abbiamo avuto qualche occasione che grida vendetta, ci portiamo a casa una prestazione che non ci da punti ma ci fa capire che in questo campionato possiamo andare avanto. abbiamo lavorato tanto in preparazione come è normale che faccia una squadra giovane e in queste due partite ci abbiamo messo molta qualità. Il loro portiere determinante. A parte un tiro di Marsura non ricordo altro.”

Il tecnico bianconero, Carrera: “Abbiamo affrontato una squadra che pressa bene, abbiamo sbagliato tanti passaggi e abbiamo fatto molta fatica in fase di costruzione, a livello atletico stiamo bene ci hanno messo in difficoltà partita difficilissima lo sapevamo siamo stati bravi a concedere poco a parte due errori da parte nostra, abbiamo creato troppo poco. Le partite cambiano minuto dopo minuto abbiamo fatto gol subito, abbiamo avuto poca presisposizione a giocare e attaccare la profondità. Non è tanto che proviamo questo modulo. Ci siamo adeguati alla partita e abbiamo battagliato.”

“Curado? Ha fatto solo tre allenamenti con noi ma è stato bravo. Livieri? Grande partita ha salvato la vittoria, si è fatto trovare pronto lo abbiamo aspettato ha fatto il suo dovere è stato molto bravo. Bando? Non è partito titolare perchè l’ho visto affaticato, forse ha sofferto troppo la pressione, p un ragazzo giovane deve avere la possibilità di crescere mentalmente e fisicamente”

Varone:“Sicuramente una bella emozione, che ha portato i 3 punti, sono contento perchè le partite facili non esistono. L’atteggiamento è positivo ,forse l’averla sbloccata subito ci ha fatto pensare di essere superiori, la serie C è fatta di lotta e fame e appena si abbassa un pò il livello si soffre, abbiamo avuto momenti di difficoltà. Io faccio il giocatore mi affido al mister sappiamo che dobbiamo crescere. La cosa importante che volevo dire è che lottiamo insieme e in C quando vinci queste partite così sofferte è molto importante. Bando è un bravo giocatore che ha voglia di imaprare e crescere. Se vogliamo lottare per vincere cìè bisogno di venti giocatori che danno una mano anche se giocano pochi miuti.

