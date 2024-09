Si articolerà in 5 concerti di cui 3 dedicati alle “operine tascabili” divenute ormai la caratteristica del Festival che intende con esse far rivivere il genere dell’opera buffa tanto caro al grande compositore marchigiano Gioacchino Rossini

ASCOLI PICENO – Il Festival “Nuovi Spazi Musicali”, giunto ormai alla sua 45^ edizione sotto la guida della compositrice Ada Gentile, prende il via il 4 ottobre ad Ascoli Piceno, all’Auditorium Neroni. Si articolerà in 5 concerti di cui 3 dedicati alle “operine tascabili” divenute ormai la caratteristica del Festival che intende con esse far rivivere il genere dell’opera buffa tanto caro al grande compositore marchigiano Gioacchino Rossini.

Sono state perciò commissionate 6 nuove operine ai compositori Marcello Panni, Albino Taggeo, Mauro Porro, Danilo Comitini, Roberta Silvestrini e la giovanissima Martina Cavazza Preta. Di questi compositori due sono marchigiani: la Silvestrini (operante a Senigallia e Comitini (operante a Pesaro).

Tra gli autori dei libretti delle operine spicca il nome del noto storico dell’arte Stefano Papetti, direttore della Pinacoteca comunale di Ascoli, che, per la prima volta, si è fatto piacevolmente coinvolgere in un progetto musicale. L’esecuzione di tutte le operine sarà affidata all’Ensemble “Nuovi Sazi Musicali” coordinato dalla pianista Sabrina Gentili, al soprano Annalisa Di Ciccio, al basso Stefano Stella, al tenore Gianluca Bocchino, al baritono Gianluca Ercoli ed all’attrice Pamela Olivieri.

Nelle altre due serate saranno invece di scena l’ensemble austriaco “Wiener Collage”, che proporrà all’ascolto opere di tre autori austriaci molto noti come Ager, Lauermann e Staàr, e tre italiani altrettanto conosciuti come la stessa Gentile, Gabrio Taglietti e Nicola Sani ed un’eccellente realtà del territorio marchigiano, il Coro femminile “Sibilla Ensemble” che, con la direzione del M° Carmine Leonzi, proporrà all’ascolto opere di Kodaly, Kocsar, Gjielo, Messore, Ballard, Scattolin e di Franco Battiato. Tutti i concerti saranno ad ingresso libero e verranno registrati da RADIO CEMAT. La rassegna è stata organizzata on il contributo del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche, della Fondazione Carisap e della Ditta Gabrielli.

