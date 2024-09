Entella – Ascoli, match valido per la 3^ giornata del Campionato Serie C NOW 24/25

ASCOLI PICENO- Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli è l’Arbitro designato per dirigere VIRTUS ENTELLA-ASCOLI, match valido per la 3^ giornata del Campionato Serie C NOW 24/25, in programma domenica 8 settembre, alle ore 21:15, al Comunale di Chiavari. Gli Assistenti sono Michele Rispoli di Locri e Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto Ufficiale Giovanni Castellano di Nichelino.

