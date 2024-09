L’aspetto più interessante è che è stato fatto un percorso non soltanto artistico ma anche introspettivo. I ragazzi hanno imparato a leggere dentro loro stessi, e a utilizzare l’arte come modo di esprimere le loro emozioni e i loro sentimenti

CASTEL DI LAMA – Sabato 7 settembre dalle 18 in poi, presso il teatro di Villa Sant’Antonio (dietro la chiesa parrocchiale), si potrà visitare l’esposizione “Come dipingiamo i nostri sogni” frutto del corso di pittura che è stato realizzato nel 2024 tra le attività dell’oratorio di Santa Maria a Piattoni coinvolgendo ragazzi, ragazze e adulti che da febbraio a giugno, una volta a settimana, si sono ritrovati guidati dall’artista Flavia Guerrieri.

L’aspetto più interessante è che è stato fatto un percorso non soltanto artistico ma anche introspettivo. I ragazzi hanno imparato a leggere dentro loro stessi, e a utilizzare l’arte come modo di esprimere le loro emozioni e i loro sentimenti.

Da questo percorso è nata quindi questa esposizione, che vuole rappresentare un invito per tanti ragazzi e tante famiglie ad approfondire non soltanto l’aspetto tecnico dell’arte, ma quanto questa possa rappresentare una via privilegiata per conoscere se stessi e imparare ad esprimersi.

I ragazzi sono stati entusiasti del percorso, e anche Flavia Guerrieri, artista ascolana che ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma con Marco Bussagli e si è laureata cum laude in Storia dell’arte presso l’università degli studi di Bologna ed è stata borsista Erasmus presso la Bauhaus Universität in Germania, a fine percorso ha dichiarato: “Ai ragazzi ho voluto trasmettere una chiave per essere liberi nell’ immaginazione. L’ arte è un costante mettersi alla prova per pensare con la propria testa. Il mio metodo, che parte dallo studio delle quattro componenti dell’opera d’arte – forma, valori tonali, profondità e significato – mira a far emergere l’aspetto simbolico e inconscio della pittura e dell’artista, anche attraverso l’ausilio dell’arte-terapia”.

