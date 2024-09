FOLIGNANO – Torna un classico appuntamento, molto gradito, nel Piceno.

Oggi, 5 settembre, si è svolta ad Ascoli, presso la Bottega del Terzo Settore, la conferenza di presentazione di “Agricultura Festival”.

La manifestazione, giunta alla sesta edizione, si terrà a Villa Pigna di Folignano in piazza Bolivar dal 6 all’8 settembre che vedrà la presenza di Alberto Bertoli e i Giullari, Michele Placido e Ron. Non mancheranno convegni e iniziative dedicate all’agricoltura e alle sue numerose tematiche. Eventi ad ingresso gratuito, per informazioni sul programma clicca qui.

Il sindaco Matteo Terrani apre la conferenza: “Pro Loco fondamentale per la realizzazione dell’evento, giunto ormai alla sesta edizione. Sarà un grande Festival anche quest’anno e speriamo che le condizioni meteo siano favorevoli. Un cartellone ampio, spazi per l’agricoltura, allo Street Food e alla musica. Tutto questo è stato possibile fra il Comune e la Pro Loco ma anche grazie al contributo di enti e privati. Li ringrazio tutti, sponsor compresi. Ormai è diventato un appuntamento fisso per il nostro territorio. Un grande biglietto di visita per turisti e forestieri”.

L’Assessore alla Cultura, Laura Addis, prosegue: “Evento che richiama molte persone dai Comuni limitrofi e anche dall’Abruzzo. Tutto questo grazie agli ospiti che ogni anno giungono nel nostro territorio. Ci saranno convegni, spettacoli e concerti. Iniziative che puntano a coinvolgere tutte le persone, giovani e adulte. Come detto dal sindaco puntiamo a dare visibilità al nostro territorio”.

Sindaco e assessore hanno fatto anche il punto della situazione e un bilancio dell’estate 2024: “Estate di transizione, eventi che hanno risentito anche della campagna elettorale. Ci siamo limitati a riproporre format del recente passato. Abbiamo dato spazio alle feste di quartiere e patronali, eventi culturali come LibrArte poco prima dell’estate. In vista del 2025 vogliamo migliorare e realizzare eventi che coinvolgono giovani e non, con la cultura e non solo. Agricultura Festival è un momento non solo di divertimento ma anche di riflessione. Messaggi importanti su vari temi della società e di attualità. Coinvolgendo in particolare i giovani. Giusto mix di più ambiti per lanciare messaggi, anche sull’agricoltura. Anno di transizione anche per l’agricoltura. Per il prossimo anno puntiamo a delle innovazioni, di rinnovare certe manifestazioni per non cadere nell’abitudinario. Comunque per quest’anno abbiamo già ospiti di punta che porteranno qualità al Festival che tende ad accontentare il pubblico di ogni età. Un pensiero anche per Villa Pigna Blues Festival, evento di nicchia ma che comunque registrato presenze importanti oltre ad artisti internazionali. E anche il Festival della Canzone Popolare ha portato ad un buon riscontro di gradimento”.

