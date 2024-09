Non essendo presente viabilità locale alternativa, il traffico sulla direttrice Roma-Ascoli Piceno, dovrà invece utilizzare gli itinerari Foligno-Civitanova Marche o L’Aquila Teramo

ACQUASANTA TERME – Nelle notti di domenica 8 e lunedì 9 settembre, Anas dovrà eseguire i lavori di ripristino della pavimentazione e miglioramento della regimentazione delle acque sulla strada statale 4 “Via Salaria” all’interno della galleria ‘Valgarizia’, nel comune di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la statale sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni dalle 21 di domenica 8 settembre alle 6 del giorno successivo e dalle 21 di lunedì 9 settembre alle 6 del giorno successivo. In deroga potranno transitare i mezzi di soccorso e di trasporto pubblico.

Non essendo presente viabilità locale alternativa, il traffico sulla direttrice Roma-Ascoli Piceno, dovrà invece utilizzare gli itinerari Foligno-Civitanova Marche o L’Aquila Teramo.

