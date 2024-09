ASCOLI PICENO- Luca Tremolada si è raccontato alla web tv bianconera. Il neo acquisto dell’Ascoli, dall’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama, ha espresso tutto il proprio entusiasmo per la scelta di vestire il bianconero:

“Sono stato accolto benissimo, ho tanto entusiasmo e voglia di creare qualcosa di bello, sono convinto che possiamo fare grandi cose, lunedì con la Pianese ne abbiamo avuto un assaggio, nonostante ci siano tanti aspetti da migliorare, ma era importante partire bene davanti ai nostri tifosi, che saranno fondamentali per tutta la stagione”.

Il trequartista ex Modena ha le idee chiare su cosa serva per emergere nel campionato di C:

“L’unità di intenti ti porta a fare belle prestazioni, di conseguenza usciranno le qualità dei singoli e del gioco, il Mister è molto bravo e ha voglia di dominare le partite e di fare calcio, il connubio fra queste due cose porterà al risultato, quando ho vinto i campionati il segreto è stato il gruppo. Per me non è stato un problema venire qui l’ho sauto gli ultimi giorni di mercato e ho accettato, certo dopo tanti anni di B avrei voluto mantenere la categoria ma l’Ascoli non è un squadra di C.”.

“Sono un trequartista, mi piace il calcio romantico di una volta ora di dieci se ne vedono pochi ma a me piace dare spettacolo e che il pubblico si diverta e appassioni. Delle scelte giovanili non rimpiango nulla, periodi bellissimi all’Inter avrei voluto provare la serie A chissà mai che non facciamo il doppio salto ”

Luca e le sue passioni, i Manga, la collezione di sneaker e il basket, i preparativi per il matrimonio, gli inizi con le giovanili dell’Inter e tante altre curiosità. E nel finale anche una dedica ai tifosi.

Video https://youtu.be/1Im5uzL-N9c





