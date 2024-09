L’obiettivo specifico del progetto è quello di far praticare una attività fisica come quella del Nordic Walking in maniera continuativa ma gratuita e per tutti i 12 mesi dell’anno

ASCOLI PICENO – Ha preso il via nei giorni scorsi, e si concluderà nel mese di Giugno 2025, un interessante progetto che vede di nuovo il partenariato tra Susan G. Komen Italia Onlus e U.S. Acli Marche Aps e che è finalizzato a promuovere stili di vita corretti.

Si tratta di uno dei due progetti marchigiani, su un totale di 31 iniziative approvate a livello nazionale, finanziati dalla Susan G. Komen Italia Onlus che ha tra i suoi scopi statutari anche quello di raccogliere fondi per supportare progetti nel campo dei tumori del seno condotti da altri enti non lucrativi operanti in Italia per la promozione della prevenzione, per il recupero del benessere psico-fisico, per il trattamento post-operatorio e per la realizzazione di programmi educativi per donne operate e per il pubblico generale.

Susan G. Komen Italia Onlus è un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Nasce nel 2000 a Roma come primo affilato europeo della Susan G. Komen di Dallas.

I rapporti di collaborazione con U.S. Acli Marche Aps sono ormai consolidati nel tempo e già in passato sono stati approvati progetti che hanno coinvolto centinaia di persone.

La nuova iniziativa, avviata qualche giorno fa, è denominata “Corsi ed esercitazioni di Nordic Walking”, un programma che viene realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus.

L’obiettivo generale della nostra proposta progettuale è quello di coinvolgere la comunità in un progetto di educazione a corretti stili di vita, in particolare in relazione all’incremento dell’attività fisica e delle opportunità di movimento che incidono in maniera importante in termini di prevenzione anche per contrastare l’insorgere del tumore al seno come riconosciuto dalla comunità scientifica in tanti studi e/o trattati.

L’obiettivo specifico del progetto è quello di far praticare una attività fisica come quella del Nordic Walking in maniera continuativa ma gratuita e per tutti i 12 mesi dell’anno. Il Nordic Walking è una caminata nata negli anni Settanta in Finlandia, come allenamento estivo per gli atleti di sci di fondo. Oggi il Nordic Walking è una disciplina in continuo sviluppo e con un alto indice di gradimento. Promuovere una attività con tecnica di esecuzione aerobica, che consente di mettere il moto quasi il 90% della muscolatura. Grazie ai bastoncini anche tutta la muscolatura della parte superiore del corpo è infatti coinvolta nel movimento.

Le attività del progetto sono gratuite e si svolgeranno nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Macerata.

Informazioni sugli eventi sulla pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com

