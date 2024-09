ASCOLI PICENO – Progetto artistico in arrivo nel capoluogo.

Si è svolta, il 12 settembre, ad Ascoli nella Sala della Vittoria della Pinacoteca, la conferenza di presentazione dell’evento “Giostra di luce”.

Un progetto realizzato dalla Compagnia dei Folli e dal mecenate Fainplast srl nell’ambito dell’Art Bonus del Ministero della Cultura e che si svolgerà ad Ascoli Piceno.

Presenti alla conferenza Carlo Alberto Lanciotti (presidente Compagnia dei Folli), Mauro Orsini (consigliere Compagnia dei Folli), Roberta Faraotti (Fainplast srl), Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno) e membri dello staff di Xentek Produzioni Video e protagonisti del documentario “100 assalto al Moro”.

In occasione dei 70 anni della Quintana di Ascoli Piceno e dei 40 anni di attività della Compagnia dei Folli, si è voluto rendere omaggio alla manifestazione più iconica del nostro territorio.

Grazie al progetto Art Bonus, la Compagnia del Folli ha pensato di proporre una serie di eventi per celebrare questa doppia ricorrenza. Il piano Art Bonus del Ministero della Cultura offre la possibilità alle imprese culturali di ricevere sostegno da Imprese e Privati i quali, sulle donazioni effettuate, potranno godere di uno sgravio fiscale divenendo “mecenati” ed amici della cultura.

La Compagnia dei Folli ha proposto l’evento “Giostra di Luce”, un progetto multidisciplinare che unisce videoproiezioni, performance di circo, teatro di strada e la proiezione di un documentario dal titolo Cento – Assalto al moro. Questo grande evento si propone di creare un’esperienza immersiva e magica, capace di coinvolgere il pubblico attraverso l’integrazione di diverse forme d’arte. Giostra di Luce è stato sposato dall’azienda ascolana Fainplast, della famiglia Faraotti, che ha condiviso l’idea e ha deciso di aderire all’Art Bonus.

IL PROGRAMMA

L’evento Giostra di Luce si svolgerà nelle giornate di Sabato 21 e di Domenica 22 Settembre 2024 ad Ascoli Piceno. Il programma prevede Sabato 21 Settembre alle ore 20:45, presso il Campo dei Giochi “Ferruccio Squarcia”, la proiezione del documentario Cento – Assalto al moro, la cui produzione è stata affidata all’azienda ascolana Xentek. Domenica 22 Settembre, dalle ore 21 in poi, diverse piazze del centro cittadino saranno animate da coinvolgenti momenti di proiezioni con videomapping e da un grande spettacolo itinerante curato dalla Compagnia dei Folli, interventi ispirati alla storia della Quintana e alle sue tradizioni. Tramite l’utilizzo di proiettori ad alta qualità, gli edifici, le pareti e i monumenti cittadini si trasformeranno in schermi giganti i cui contenuti visivi interagiranno con le performance dal vivo e creeranno un dialogo tra immagini e movimento. Le piazze e i monumenti coinvolti nel progetto, protagoniste degli interventi di videomapping e spettacoli, saranno: Piazza Arringo con il Duomo, Piazza del Popolo con il Palazzo dei Capitani, Piazza Ventidio Basso con la chiesa dei SS Vincenzo e Anastasio.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed offerti al pubblico cittadino grazie al progetto Art Bonus della Compagnia dei Folli, sostenuto dal mecenate Fainplast, con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e il supporto della Quintana di Ascoli Piceno.

CENTO, ASSALTO AL MORO

Un documentario prodotto da COMPAGNIA DEI FOLLI, una produzione XENTEK. Scritto da MATTEO PETRUCCI, ALBERTO DEANGELIS, MATTEO DE LIBERATO. Regia di MATTEO DE LIBERATO.

Sabato 21 Settembre 2024, Campo dei Giochi “Ferruccio Squarcia”, ore 20:45 IN ANTEPRIMA ASSOLUTA PER LA CITTÀ DI ASCOLI PICENO Compagnia dei Folli, Xentek e Fainplast sono liete di presentare il documentario Cento – Assalto al moro. La proiezione è prevista Sabato 21 Settembre al Campo dei Giochi “Ferruccio Squarcia” alle ore 20:45, in anteprima assoluta unicamente per la città di Ascoli Piceno. La proiezione svelerà al pubblico cittadino una versione d’anteprima in attesa della chiusura del documentario per la sua distribuzione nazionale.

Prodotto da Compagnia dei Folli, il progetto è realizzato grazie all’Art Bonus del Ministero della Cultura ed è stato sposato da Fainplast della famiglia Faraotti, che ha sostenuto l’idea e ha deciso di aderire all’Art Bonus. La produzione e realizzazione del documentario sono state affidate alla Xentek di Nicola Mestichelli, Giorgio Ciccanti e Roberto Paoletti. Diretto da Matteo De Liberato, Cento – Assalto al moro è un grande progetto culturale di promozione della città di Ascoli Piceno e nasce dalla volontà del produttore creativo Nicola Mestichelli, insieme al giornalista Angelo Camaiani, di raccontare lo straordinario mondo della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno in occasione dei settant’anni trascorsi dalla sua prima edizione. Il progetto è patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e supportato dalla Quintana di Ascoli Piceno.

LA PRODUZIONE

In termini di tempo impiegato e di figure coinvolte, Cento – Assalto al moro è una operazione importante. Le fasi di preparazione, lavorazione, montaggio e finalizzazione sono state concentrate in poco più di tre mesi. L’operazione, avviata all’inizio di Giugno, è stata un’immersione totale, entusiasmante e continuativa, che ha richiesto numerose giornate di riprese ed ha coinvolto molteplici figure della Quintana di Ascoli Piceno, sia all’interno dei sei Sestieri, che del Gruppo Comunale e del Consiglio degli Anziani.

IL DOCUMENTARIO

È il racconto del settantennale della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno attraverso le voci di un’intera città. L’impianto è quello di un documentario preparato, congegnato e scritto sulla traccia di numerose interviste che costituiscono l’ossatura portante dell’opera. La produzione ha raccolto più di venti interviste per dare voce all’enorme impegno dimostrato dalla collettività cittadina nelle varie fasi di avvicinamento, preparazione e svolgimento della Quintana. Fondamentale il contributo di tutti i volontari che ogni giorno, per tutto l’anno, lavorano instancabilmente con il pensiero fisso e costante del sogno di un trionfo, un trionfo che si chiama Palio. Dai capisestiere fino ai responsabili di corteo; dai musici ai magazzinieri custodi del patrimonio dei costumi storici; dagli sbandieratori ai cavalieri spinti da ogni sestiere per la corsa alla vittoria del drappo. Il progetto audiovisivo di Cento – Assalto al moro ha come obiettivo la valorizzazione della città di Ascoli Piceno e della sua Giostra della Quintana come suo elemento culturale caratterizzante.

IL TEAM

La grande squadra messa in campo per la realizzazione di Cento – Assalto al moro ha accolto numerosi professionisti nazionali e ha raccolto i migliori operatori specializzati locali.

La troupe del documentario è composta da: regia Matteo De Liberato, autori Matteo Petrucci, Alberto De Angelis, Matteo De Liberato; Roberta Faraotti e Nicola Mestichelli produttori creativi, con la collaborazione di Angelo Camaiani; Alberto De Angelis produttore esecutivo; Simone Rossi organizzatore generale e direttore di produzione; Daniele Castelli direttore della fotografia; Edoardo Pasquini montaggio; musiche originali di Paul Giorgi; costumi e scenografie ricostruzioni Luciano Verzola; Simone La Mantia primo assistente operatore; amministrazione Matteo Pampano; contabilità Francesco De Lucentiis; Giulietta Crementi prima assistente al montaggio e secondo data manager; Paolo Giardini secondo assistente al montaggio e primo data manager; Andrea Ricciotti supervisione assistenti al montaggio; Virginia Alluzzi e Maria Giulia Zeller coordinatrici di produzione; operatori Günther Pariboni, Giorgio Ciccanti, Andrea Giancarli, Adalberto Zeller, Luigi Fioravanti, Simone Traini; fonico Stefano Chiericoni; Flavio Pallavicino sound mix; Yuri Santurri color grading; Alfredo Donisi grafiche e compositing; assistenti di produzione Domenico Mariani e Mario Casali; aiuto segretario di produzione Federico Ferri; operatori drone Giorgio Ciccanti e Paolo Prosperi; elettricista Francesco Forti; aiuto elettricisti Gianmaria Pennesi e Alessandro Russo; la locandina è a cura di Valeria Bruni; il trailer è a cura di Günther Pariboni; backstage Anna Maria Schiavi e Luca Silvestrini.

LE DICHIARAZIONI

Roberta Faraotti – Fainplast: “Cento – Assalto al moro è una grande operazione culturale che ha come obiettivo la promozione del patrimonio storico della nostra città. Il racconto del dietro le quinte dei volontari, delle storie di amicizia, di appartenenza e di condivisione. Il documentario svela la magia che pervade la città di Ascoli in occasione della Giostra della Quintana: la vita e le emozioni che fanno grande la nostra storia”.

Nicola Mestichelli – produttore creativo: “Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato svolto da tutta la squadra. Il team Xentek, che ringrazio per tutte le energie dedicate al progetto, ha avuto l’opportunità di misurarsi con una lavorazione audiovisiva nuova ed ambiziosa, facendo tesoro delle professionalità che sono state chiamate da fuori città, figure che hanno dimostrato un alto profilo di competenze. Si è creato un team che può puntare a nuovi traguardi, che possono creare posti di lavoro, valorizzare la nostra meravigliosa città e il nostro preziosissimo territorio”.

Matteo De Liberato – regista: “Il mio cuore si rivolge alla città di Ascoli Piceno, alla sua gente e al sindaco Marco Fioravanti, portavoce di una città splendente, che ci ha accolto con calore e ci ha ispirato con la sua bellezza e la sua storia. Questo film mi ha permesso di raccontare qualcosa di profondo: l’importanza di riconoscersi nelle proprie radici, di credere nel potere delle storie e nell’appartenenza a una comunità che, attraverso la Quintana e le sue tradizioni, riesce a trasmettere emozioni senza tempo”.

Matteo Petrucci – autore: “La Quintana non è un solo gioco che serve agli ascolani per costruirsi un po’ di felicità. Come tutte le grandi cerimonie rituali, la Quintana è lo sforzo più grande e ostinato, che gli ascolani compiono nel tentativo di dare alla loro vita e alle loro relazioni dei significati profondi”.

Alberto De Angelis – autore e produttore esecutivo: “Sono felice di essere stato chiamato a coordinare una produzione così articolata e impegnativa. Sapevamo che avevamo di fronte tre concrete difficoltà: i tempi generali molto serrati, i tanti eventi da coprire, le poco gentili temperature estive. Abbiamo tuttavia trovato un fondamentale alleato che ha reso tutto più semplice e che ci ha dato una grande spinta: l’incondizionato e totale sostegno dell’intera collettività cittadina e di tutta la città di Ascoli”.

Simone Rossi – organizzatore generale e direttore di produzione: “Ringrazio coloro che si sono messi in gioco e a disposizione di una produzione complicata da organizzare per tempi ed eventi da rispettare. Ringrazio la città di Ascoli per averci dato la possibilità di raccontare la Quintana di Ascoli da un punto di vista poco conosciuto ai più. Sono stati due mesi intensi, l’accoglienza e il calore del popolo ascolano ha reso tutto estremamente semplice da organizzare”.

Marco Fioravanti – Sindaco di Ascoli Piceno: “Una grande iniziativa, che celebra la tradizione ascolana della Quintana in occasione dei suoi primi 70 anni. Attraverso le immagini del documentario ‘Cento – Assalto al moro’ e l’arte della Compagnia dei Folli nasce un evento capace di raccontare la nostra città con linguaggi nuovi e coinvolgenti. Ma un altro aspetto fondamentale di questa operazione è la sua capacità di essere strumento di valorizzazione delle nostre eccellenze e di promozione delle bellezze, delle tradizioni e di tutto ciò che Ascoli ha da offrire, agli ascolani e ai turisti”.

Massimo Massetti – Quintana di Ascoli: “Un grande plauso a tutta la troupe che si è inserita perfettamente nel mondo della Quintana, solitamente poco abituata a fattori esterni. Il DocuFilm ha raccontato in maniera eccellente l’anima della rievocazione storica”.

Stefano Papetti – Ascoli Musei: “Ulteriore progetto e lavoro che fa il bene della città e che porta numerosi turisti. I dati sono in continua crescita e ciò significa che il visitatore non si preoccupa delle infrastrutture o se deve cambiare diverse volte treni o altri mezzi per giungere in una città. Se la città offre eventi di qualità, come nel caso di Ascoli, il visitatore viene comunque e rimane soddisfatto da quello che trova”.

