CASTORANO – Proseguono le attività dell’iniziativa “Benessere in comune”.

Nei giorni 16, 23 e 30 settembre, infatti, presso la Biblioteca comunale di Castorano in Via Roma, dalle 15 alle 17,30, sono in programma lezioni e partite libere di scacchi e dama rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

“Benessere in comune” è un progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Comune di Castorano e realizzato da U.S. Acli Marche Aps.

L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire la partecipazione di bambini e ragazzi in una lunga serie di attività ludico/creative, agevolando la loro socializzazione e integrazione, coinvolgendo anche coloro con disabilità fisiche o sensoriali.

I giochi di scacchi e dama sono ormai universalmente riconosciuti come capaci di favorire lo sviluppo delle capacità cognitive in bambini e ragazzi. Tali giochi, infatti, richiedono l’elaborazione di un piano strategico, la capacità di pianificare ad esempio mosse future, ma anche l’analisi della situazione del gioco che si sta affrontando.

Con la partecipazione a lezioni strutturate, bambini e ragazzi apprendono come prendere, ad esempio, decisioni ponderate e affinano la loro abilità di essere in grado di risolvere problemi.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si può contattare il numero 3442229927 si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

