ASCOLI PICENO – Contenuti, modalità di contatto ma anche nuove immagini, una grafica accattivante e soprattutto semplicità di navigazione. Da oggi è online il nuovo sito della Croce Verde di Ascoli Piceno, realizzato in collaborazione con la web agency Yuma Comunicazione e pensato per permettere a chiunque di navigare e trovare con facilità le informazioni necessarie: “Il vecchio sito della Croce Verde di Ascoli Piceno aveva iniziato a risentire del peso degli anni, rendendosi obsoleto con una struttura meno articolata – dichiara il presidente Maurizio Ramazzoti – Proprio la necessità di raccontare nel migliore dei modi la nostra realtà ci ha portati a rimettere mano ad uno strumento di comunicazione fondamentale. Abbiamo deciso di conservare il vecchio dominio www.croceverdeap.it dando però al sito una veste tutta nuova sotto ogni punto di vista”.

Nel nuovo sito sito i contenuti sono stati aggiornati e riorganizzati in modo chiaro e schematico. La sezione dei servizi presente in homepage permette al visitatore di scoprire di più sull’attività principali, il soccorso sanitario in situazioni di emergenza, i servizi di assistenza, la formazione di volontari e soccorritori. È presente una sezione gallery con foto, parco mezzi e video dove è stato dato spazio alle store ed esperienze dei volontari fornendo informazioni utili a chiunque voglia intraprendere questo percorso o anche solo saperne di più in merito. Spazio anche alla storia, al bilancio e all’organizzazione della Croce Verde di Ascoli Piceno, costituita nel 1995, con una sezione ricca di contenuti e sempre aggiornata. “Invitiamo i cittadini a seguirci sui social e sul nostro nuovo portale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività e per scoprire come poter contribuire alla nostra missione di soccorso e solidarietà” – conclude il presidente Ramazzotti.

