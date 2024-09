Potranno finalmente impiegare le economie, cioè i risparmi ottenuti rispetto alle somme originariamente stanziate per i progetti, in nuove progettazioni di cui sono già responsabili all’interno della stessa Macro misura A

ASCOLI PICENO – La Cabina di Coordinamento Integrata ha approvato un’Ordinanza che introduce una novità importante

per l’utilizzo delle economie derivanti dalle sub misure A3 e A4 del Piano Nazionale Complementare Sisma

(PNC), che riguardano rispettivamente la rigenerazione urbana e le infrastrutture e mobilità. Grazie a

questa Ordinanza, i Comuni, potranno finalmente impiegare le economie, cioè i risparmi ottenuti rispetto

alle somme originariamente stanziate per i progetti, in nuove progettazioni di cui sono già responsabili

all’interno della stessa Macro misura A.

Il Commissario alla Ricostruzione e Riparazione Sisma 2016 Guido Castelli, che ha firmato l’Ordinanza, ha

sottolineato la volontà di “valorizzare il lavoro dei sindaci e la grande capacità attuativa che i Comuni

stanno dimostrando, sbloccando ulteriori risorse che sicuramente risulteranno preziose per il territorio.

Le risorse pubbliche impiegate nel Piano nazionale complementare sono ingenti e vanno ottimizzate il più

possibile. Se ci sono economie è giusto poterle reimpiegare, stiamo parlando di opere che

determineranno il futuro dell’Appennino centrale”.

La Macromisura A nel suo complesso stanzia 1 miliardo di euro. La sub misura A3 “Rigenerazione urbana

e valorizzazione del territorio”, vale 381,58 milioni di euro, mentre la sub misura A4 “Infrastrutture e

mobilità”, ammonta a 282,98 milioni di euro.

