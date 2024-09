L’attestato per poter dirigere imprese di autotrasporto merci e viaggiatori per conto di terzi, valido in ambito nazionale ed internazionale, si può infatti conseguire con il superamento di un esame presso una delle Province della Regione

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione provinciale comunica che gli utenti del territorio piceno in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa possono partecipare all’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori nell’ambito del bando promosso dalla Provincia di Macerata. Tale iniziativa intende venire incontro alle esigenze espresse degli utenti interessati ed è prevista nell’ambito della convenzione interprovinciale stipulata dalle Provincie marchigiane per lo svolgimento in modo coordinato degli esami in questo settore così importante per la mobilità commerciale e professionale.

L’attestato per poter dirigere imprese di autotrasporto merci e viaggiatori per conto di terzi, valido in ambito nazionale ed internazionale, si può infatti conseguire con il superamento di un esame presso una delle Province della Regione Marche, in base alla convenzione attivata da quest’ultime, che permette di sostenere l’esame anche in una Provincia diversa da quella di residenza. Sarà poi quest’ultima a rilasciare l’attestato, su richiesta dell’interessato che ha ottenuto esito positivo alla prova.

La seduta d’esame è stata fissata per il giorno 29 ottobre e le domande devono essere presentate entro il 27 settembre.

