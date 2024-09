ASCOLI PICENO -Il centrocampista Simone Campagna è arrivato ad Ascoli durante l’estate è stato il secondo acquisto del mercato estivo. Il giocatore, bolognese doc, si è raccontato alle telecamere della web tv: la gavetta in Eccellenza col Corticella “Mi dividevo fra lavoro in un’azienda che produce plantari e allenamenti – racconta – E’ stato duro, dopo otto ore in piedi in azienda, la sera andavo al campo e poi, esausto, a letto”.

Simone parla del legame affettivo col Bologna, che lo ha cresciuto calcisticamente e come ragazzo: a Casteldebole lui è di casa, papà Matteo lavora da trent’anni come magazziniere e nonna Maria è stata in passato la cuoca del club. Con l’amico fraterno e coinquilino Mattia Tirelli: “Da quando ho iniziato a tagliare i capelli al bomber ha sempre fatto gol – racconta Simone, barbiere ufficiale della squadra bianconera.

“Resilienza”, “Volere”, “Potere, “Sii forte e non mollare mai” – sono le parole tatuate sul corpo, a ricordare a se stesso che nulla arriva per caso, come gli hanno insegnato mamma Giovanna e papà Matteo.

