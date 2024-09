Preoccupazione per le ripercussioni a breve e lungo termine di una chiusura che, già in questi giorni, sta penalizzando in particolare le piccole e medie imprese locali, costrette a fare i conti con un calo in termini di presenze e di volume di affari

ASCOLI PICENO – Da diverse settimane a questa parte, la chiusura del ponte in muratura sulla Sp 3 Ancaranese sta provocando molteplici disagi alle numerose attività artigianali e imprenditoriali presenti nella zona industriale di Campolungo, oltre che a tutti coloro che per motivi di lavoro transitano tra Marche e Abruzzo.

La Cna di Ascoli Piceno esprime preoccupazione per le ripercussioni a breve e lungo termine di una chiusura che, già in questi giorni, sta penalizzando in particolare le piccole e medie imprese locali, costrette a fare i conti con un calo in termini di presenze e di volume di affari legate alla deviazione del traffico sulle vie di comunicazione alternative all’asse attrezzato.

Le lunghe code sulla Salaria e sulle altre arterie della Vallata del Tronto, infatti, spingono clienti e consumatori lontano dal bacino di utenza delle numerose realtà imprenditoriali attive a pochi metri di distanza dal ponte sul Tronto, dove ad oggi è possibile circolare esclusivamente in direzione sud.

In assenza di prospettive e tempistiche certe sulla riattivazione del doppio senso di marcia, la Cna di Ascoli Piceno richiede un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per applicare valide soluzioni alternative e procedere in tempo utile al ripristino della viabilità.

“A nome degli imprenditori del territorio, abbiamo chiesto alla Provincia di Ascoli e al presidente Loggi di essere coinvolti attivamente nelle procedure che, nel minor tempo possibile, dovranno portare a una indispensabile riapertura del doppio senso di circolazione, nella consapevolezza di poter instaurare un dialogo costruttivo finalizzato a fornire risposte concrete alle imprese che, ormai da settimane, convivono con un grave disagio” affermano Arianna Trillini e Francesco Balloni, presidente e direttore della Cna di Ascoli Piceno.

“Si tratta di un collegamento di vitale importanza per l’economia di due regioni, che quotidianamente consente a migliaia di professionisti, lavoratori e clienti di accedere alla zona industriale e al raccordo autostradale Ascoli-Mare. Siamo convinti che, unendo le forze, tutti gli attori coinvolti possano superare le criticità del momento mitigando l’impatto economico negativo provocato dalla chiusura del ponte” concludono entrambi.

