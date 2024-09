Il corso è aperto a persone già esperte ed anche a chi non ha mai ballato e che credono di non saper ballare. Ecco tutte le informazioni

All’Asd Polisportiva Mama si inizia a ballare, iniziano i corsi di Danze e Balli popolari. Il corso è aperto a persone già esperte ed anche a chi non ha mai ballato e che credono di non saper ballare.

E’ un modo per socializzare e fare movimento in modo divertente. Le lezioni si dividono in corsi base ed avanzati , e si svolgeranno tutti i mercoledì da Ottobre 2024 a Maggio 2025.

Tutti gli interessati potranno partecipare all’Open Day mercoledì 25 Settembre 2024 ore 21, sotto gli occhi attenti di Istruttori Certificati presso la palestra del liceo Classico di Ascoli dopo viale Vellei 10.

Per prenotare la lezione contattare il seguente numero 347/4655311 (Andrea).

Per saperne di più o per iscriversi ai corsi cliccare su https://www.facebook.com/asdpolisportivamama

