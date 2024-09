Hanno partecipato esperti e appassionati provenienti da diversi Paesi come Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca e Francia insieme al Commissario Straordinario per la ricostruzione

ASCOLI PICENO – Il Commissario alla Ricostruzione riparazione Sisma 2016 Guido Castelli ha

partecipato ad Ascoli al convegno dal titolo “Il Patrimonio culturale come motore per la rivitalizzazione

regionale” organizzato da Associazione Dimore storiche guidato dal presidente Giacomo di Thiene ed

European Historic Houses con il presidente Alfonso Pallavicini Si è dibattuto sul ruolo delle dimore

storiche private nei processi di rivitalizzazione regionali, sul patrimonio alla guida dell’economia,

sull’impatto del turismo, il ruolo del restauro e le competenze richieste, ma anche il ruolo centrale del

patrimonio all’interno delle comunità. Hanno partecipato esperti e appassionati provenienti da diversi

Paesi come Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca e Francia.

Nel suo intervento il Commissario alla

Ricostruzione ha ribadito “L’attenzione del Governo nei confronti del nostro patrimonio storico per la

loro tutela e salvaguardia in caso di sisma, agganciando la tecnologia per la loro difesa. Abbiamo bisogno

che nel nostro territorio si possano creare le condizioni per attivare nuovi processi attraverso il

programma NextAppennino. La tecnologia è amica delle aree appenniniche, per far tornare a vivere

questi luoghi, attrarre anche i giovani che vogliono vivere qui e, in questo modo, combattere lo

spopolamento. Tecnologia e beni culturali sono un volano fondamentale per la rinascita di tutto

l’Appennino”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.