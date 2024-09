ASCOLI PICENO – Il Presidente del Comitato dei Festeggiamenti in onore di Sant’Emidio, Giancarlo Mari il tesoriere Pierpaolo Di Luigi e il segretario Franco Bruni, hanno consegnato i premi della ‘Tombola di Sant’Emidio’ estratta la sera del 5 agosto in Piazza Arringo. Una cerimonia semplice alla presenza della consigliera comunale Patrizia Petracci, che ha portato il saluto del Sindaco Marco Fioravanti e si è complimentata con i tre vincitori: la prima ad urlare ‘tombola’ e i due arrivati subito dopo l’estrazione del numero 22 che ha sancito l’ex-aequo.

Ognuno di loro ha un racconto speciale legato alla giocata: per la vincitrice Mary è stata una tradizione che si rinnova ogni anno la sera del 5 agosto, sempre affezionata agli stessi numeri. Per Youri invece è stata la prima volta. Da Teramo con gli amici è arrivato ad Ascoli e si è trovato con sorpresa immerso nella festa cittadina, ha visto le cartelle della tombola e ha voluto tentare la fortuna in barba ai 50 euro che gli erano stati rubati la mattina stessa. Manola da ascolana doc, invece, era appena salita dalla cripta del Duomo, dove aveva portato il doveroso saluto a Sant’Emidio quest’anno con una preghiera ‘speciale’, ha gioca la tombola

Sicuramente la più felice è stata Mary Michetti di Castignano che si è aggiudicata il primo premio da diecimila euro. “E’ stata una bellissima gioia – ha ammesso – e ancora devo realizzare se è stato un sogno oppure ho vinto veramente. Ho sempre giocato fin da piccola e gioco ogni volta gli stessi numeri. Finalmente sono usciti. Subito dopo la vittoria sono stata travolta da messaggi e chiamate con mio marito Riccardo che non credeva ai suoi occhi. Destinerò una parte della vincita alla Croce Rossa di Castignano dove mia madre è volontaria. Il resto lo userò per ultimare i lavori di casa dopo la ristrutturazione. Felice anche il teramano Yuri arrivato in realtà terzo nell’urlare ‘Tombola’, ma la giovane Manola Marozzi, si è intenerita nel vedere un suo coetaneo e alla fine ha deciso di dividere il premio.

“Sono molto felice – ha detto Yuri – Spenderò questa somma per una vacanza. Sono di Teramo e vincere in trasferta vale doppio”. Proprio Manola Marozzi ha raccontato la sua decisione di dividere il premio. “Ho urlato tombola dopo l’estrazione del numero 22 e ho iniziato a correre. Vince chi è il primo ad urlare ma quando ho visto Yuri che aveva fatto tombola anche lui, ho deciso di dividere i duemila euro in due premi da mille. Ero così felice che non ci ho pensato su due volte. Sono l’unica ascolana ad aver vinto quest’anno con i numeri che sono i giorni di nascita dei miei familiari. Numeri a cui sono molto legata. Sicuramente spenderò la somma per un viaggio o comunque per qualcosa di cui conservare un bel ricordo”.

