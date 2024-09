La serata si è avviata con una visita del museo archeologico condotta dall’archeologa Monica Cameli che si è soffermata sulle collezioni di oggetti per la cura della persona nei tempi romani e degli inediti specchi etruschi

ASCOLI PICENO – Il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno ha ospitato una iniziativa nuova, soprattutto nell’approccio per avvicinare sempre più le giovani generazioni a queste sale ricche di storia e di cultura. “Beauty routine, un percorso lungo i secoli”, il titolo dell’iniziativa che, per il successo ottenuto impone una replica perché c’è notevole interesse per “un racconto sulla cura della bellezza che prende spunto dalla collezione di specchi etruschi e giunge alle moderne tecnologie utilizzate nella moderna skin care”.

La serata si è avviata con una visita del museo archeologico condotta dall’archeologa Monica Cameli che si è soffermata sulle collezioni di oggetti per la cura della persona nei tempi romani e degli inediti specchi etruschi.

Apprezzato, nella particolarità dei luoghi, l’intervento di Eleni Righetti, farmacista cosmetologa, che si è soffermata sulle varie fasi della skincare routine con una “degustazione” di prodotti cosmetici, completando il percorso con rapidi check up della pelle proposti alle partecipanti , utilizzando lo strumento soft FX della Callegari per ottenere i parametri dell’ idratazione , elasticità , texture e sebo cutanei .

