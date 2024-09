OFFIDA – Nell’ambito del progetto “Gal Piceno Quality Life”, si è svolto nel pomeriggio di ieri, 25 settembre, ad Offida, presso l’Enoteca Regionale, un importante incontro di restituzione di risultati, informazioni e strumenti che il Piano integrato di marketing turistico e promozione territoriale ha messo a disposizione del territorio del GAL Piceno, identificato come destinazione turistica “PIC ON – esperienze di cui parlare”. L’incontro era rivolto e si è svolto alla presenza dei sindaci e di altri amministratori dei 23 Comuni del GAL Piceno, dei referenti del GAL Piceno, rappresentato anche dal Presidente Luciano Agostini, e degli esperti che hanno lavorato al piano turistico coordinato da ISTAO-Istituto Adriano Olivetti, capofila, con la cooperativa Vademecum.

Come detto, il territorio è rappresentato dal brand “PicOn”, accompagnato dal claim “esperienze di cui parlare”. Un logo e una breve descrizione per raccontare il caleidoscopio di scoperte che si possono fare nei 23 comuni del Gal Piceno tra mare, colline, montagne e splendidi borghi.

Per arrivare a questo “brand”, il progetto si è basato su un articolato percorso di attività di analisi di dati e informazioni, affiancato da un processo di “partecipazione e ascolto” che ha coinvolto amministratori, operatori economici, residenti e turisti. E proprio dal percorso sono stati pensati e messi a fattor comune degli strumenti di promozione che il team di progetto ha messo a disposizione di tutto il territorio, nello specifico dei 23 Comuni del GAL Piceno e che, tramite questi, saranno estesi alla fruizione di tutti i soggetti che operano nel settore turistico.

“Siamo convinti che la giornata di ieri abbia segnato un passo importante verso una reale consapevolezza dell’appartenenza per i Comuni interessati ad una stessa destinazione turistica. Questo perché PIC ON rappresenta ormai un imperdibile canale aggiuntivo per la promozione di luoghi ed eventi, per intraprendere iniziative di promozione integrata, un’opportunità per la progettazione e commercializzazione di pacchetti e offerte, oltre che una formula condivisa per una governance della destinazione e per la sua promozione”, ricordano gli esperti di ISTAO e Vademecum che hanno lavorato al piano turistico, i quali, nel corso dell’evento pubblico di ieri, hanno passato in rassegna gli strumenti che il progetto ha messo a disposizione, esplicitandone le modalità di utilizzo e le reali opportunità di collaborazione.

Nel corso del pomeriggio, infine, è stata svelata con soddisfazione la presenza della “destinazione PIC ON”, con un proprio spazio, alla prossima edizione della fiera del turismo “TTG Travel Experience”, in programma a Rimini dal 9 all’11 ottobre 2024.

