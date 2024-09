Stadio “Cabassi” sesta giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Rossini, Zagnoni, Panelli (46’ Verza); Forapani, Nardi (53’ Amayah), Contiliano (79’ Stanzani); Cortesi; Saporetti (63’ Sall), Gerbi (63’ Puletto). A disp.: Lorenzi, Pezzolato, Cecotti, Mandelli, Calanca, Zoboletti, Sereni, Mazzali, Figoli. All.: Serpini

ASCOLI (5-3-2): Livieri; Alagna, Menna, Curado, Quaranta, Cozzoli (79’ Caccavo); Varone (39’ Bertini), Bando (57’ Tremolada), Marsura (79’ Silipo); Tirelli (57’ D’Uffizi), Corazza. A disp.: Abati, Raffaelli, Maurizii, Adjapong, Campagna, Maiga Silvestri, Gagliolo, Gagliardi, Achik. All. Carrera

ARBITRO: Di Reda di Molfetta

RETI: 8’ Forapani (C), 33’ Cozzoli (A), 50’ Zagnoli (C), 72’ Corazza (A)

NOTE: Ammoniti Forapani (C), Zagnoni (C), Bertini (A), Sorzi (C), Contiliano (C), Rossini (C). Spettatori 1.331 (di cui 208 ospiti). Rec. 2’ pt, 5’ st.

Questo il commento di Mister Carrera al termine di Carpi-Ascoli:

“E’ stata una bella partita, giocata a viso aperto, è stata una gara che ha concesso tanti spazi, abbiamo preso qualche ripartenza di troppo con un uomo in più, è mancata l’intelligenza di capire la situazione. In C ci vuole qualità e quantità, servono gamba, corsa e vincere i duelli. Il Carpi a tratti ci ha messo in difficoltà come noi abbiamo messo in difficoltà loro, abbiamo giocato una buona gara. Con l’infortunio di Varone abbiamo perso un buon pezzo in mezzo al campo, ma Bertini ha fatto la sua bella figura. Il secondo gol subìto mi ha fatto arrabbiare, poi la reazione c’è stata e abbiamo creato occasioni. Marsura mezzala nel 3-5-2? Sì, la può fare, è stato bravo a farla, ci ho parlato in settimana, mi ha dato la sua disponibilità”.

