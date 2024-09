La mattina al Teatro Filarmonici “Paperino, Pippo e Topolino. Dall’America all’Italia”. Sempre nello stesso teatro alle ore 18 Sandro Veronesi dialogherà con Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, icona generazionale di libertà e autodeterminazione

ASCOLI PICENO – Cresce l’attesa per la terza edizione di “Linus, Festival del Fumetto”, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre ad Ascoli Piceno: tre giorni ricchi di eventi sul tema del fumetto con dialoghi con i tanti ospiti attesi, concerti, proiezioni, letture, mostre, incontri con le scuole.

Si comincia venerdì con il primo dei due appuntamenti dedicati alla Scuole, che si terrà la mattina al Teatro Filarmonici “Paperino, Pippo e Topolino. Dall’America all’Italia”. Sempre nello stesso teatro alle ore 18 Sandro Veronesi dialogherà con Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, icona generazionale di libertà e autodeterminazione. Alle 21 al Teatro Ventidio Basso l’ospite d’onore sarà Cristina D’Avena, prima in dialogo con Oliviero Toscani, editor de La nave di Teseo e poi in concerto con i Gem Boy.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 27 settembre

Ore 10 Teatro Filarmonici

Appuntamento dedicato alle Scuole Primarie “Paperino, Pippo e Topolino. Dall’America all’Italia”.

Interviene il fumettista Francesco Artibani.

Saluti istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno) e Donatella Ferretti (Assessore alla Pubblica istruzione).

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 18 Teatro Filarmonici

Sandro Veronesi in dialogo con l’ospite Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti.

Saluti Istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno) e Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme).

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 21 Teatro Ventidio Basso

Dialogo tra Cristina D’Avena e Oliviero Toscani, editor de La nave di Teseo.

Concerto di Cristina D’Avena e Gem Boy.

Saluti Istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno), Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme), Nazzareno Cappelli (Presidente Fondazione Ascoli Cultura) e Antonio Nicoletti (Direttore Generale APT Basilicata).

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Biglietto cortesia 5 euro con prenotazione https://www.vivaticket.com/it/ticket/cristina-d-avena-e-i-gem-boy/244899

