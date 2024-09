ASCOLI PICENO – Passeggiata letteraria sul sentiero partigiano da Giammatura alle Vene Rosse: “Il sentiero dei nidi di ragno”.

Domenica 29 settembre, in collaborazionel’organizzazione di volontariato “Note a margine” organizza una passeggiata sul sentiero partigiano che dal colle di Giammatura conduce alle Vene rosse.L’Associazione “Note a Margine” è una neonata organizzazione di volontariatoche si prefigge di creare occasioni di socialità e di scambio culturale – con uno sguardo particolare ai libri e alla lettura- per promuovere relazioni sociali, inclusione e coesione sociale.La partenza è fissata alle ore 10,Durante il percorso, accompagnati da una guida ambientale, verranno letti brani e poesie tratti dalla letteratura resistenziale.Prenotazioni entro le ore 12 di sabato 28 settembre, tramite email: [email protected] , indicando nome, cognome e codice fiscale (per la copertura assicurativa). La partecipazione è gratuita.